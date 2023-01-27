Автомобили на газе – это выгодно или нет сейчас?

Из-за ситуации в Европе и на мировом нефтяном рынке, возможно, с февраля топливо подорожает и в Эстонии, об этом сообщал исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат. Поскольку цена на сжатый природный газ – CNG – в течение последнего года была высокой, интерес к автомобилям на газе снизился. „Продажи автомобилей на газе в прошлом году упали на 38,8% по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году было продано 466 автомобилей, то в 2022 году – только 285“, – рассказал пресс-секретарь Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Рейн Луйк. При этом автомобили на газе составили 1,4% от всех проданных новых машин. „В прошлом году новые автомобили на газе продавали только производители, входящие в немецкий автомобильный концерн Volkswagen: они реализовали 252 автомобиля Škoda, 24 автомобиля Seat и 9 автомобилей Volkswagen“, – рассказал Рейн Луйк и подчеркнул, что в качестве топлива все они используют CNG.

Согласно статистике AMTEL, за тот же период больше всего было продано бензиновых автомобилей – 8970 машин, или 43,9% от всех реализованных новых автомобилей. На втором месте гибридные автомобили – 7173, на третьем дизельные – 3311.

„Тем не менее, цена на природный газ на мировом рынке с осени имеет тенденцию к снижению, и сегодня ездить на CNG снова стало дешевле, чем на бензине“, – отмечает член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Однако, по его словам, сейчас основным потребителем CNG и CBM („зеленый“ газ – сжатый биометан) является все таки коммерческий транспорт: фургоны, автобусы и грузовики. Относительно CBM член правления Biometaan OÜ Ахто Оя высказывается следующим образом: „Мы, как производители сжатого биометана, конечно, надеемся, что спрос будет расти. В то же время цену природного газа на мировом рынке и GET Baltic невозможно предсказать“.