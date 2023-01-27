Автомобили на газе – это выгодно или нет сейчас?(4)
Несколько лет назад владельцы автомобилей активно устанавливали газобаллонное оборудование в надежде сэкономить деньги. Как обстоят дела с газообразным топливом сегодня – в материале RusDelfi.
Из-за ситуации в Европе и на мировом нефтяном рынке, возможно, с февраля топливо подорожает и в Эстонии, об этом сообщал исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат. Поскольку цена на сжатый природный газ – CNG – в течение последнего года была высокой, интерес к автомобилям на газе снизился. „Продажи автомобилей на газе в прошлом году упали на 38,8% по сравнению с 2021 годом. Если в 2021 году было продано 466 автомобилей, то в 2022 году – только 285“, – рассказал пресс-секретарь Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL) Рейн Луйк. При этом автомобили на газе составили 1,4% от всех проданных новых машин. „В прошлом году новые автомобили на газе продавали только производители, входящие в немецкий автомобильный концерн Volkswagen: они реализовали 252 автомобиля Škoda, 24 автомобиля Seat и 9 автомобилей Volkswagen“, – рассказал Рейн Луйк и подчеркнул, что в качестве топлива все они используют CNG.
Согласно статистике AMTEL, за тот же период больше всего было продано бензиновых автомобилей – 8970 машин, или 43,9% от всех реализованных новых автомобилей. На втором месте гибридные автомобили – 7173, на третьем дизельные – 3311.
„Тем не менее, цена на природный газ на мировом рынке с осени имеет тенденцию к снижению, и сегодня ездить на CNG снова стало дешевле, чем на бензине“, – отмечает член правления Eesti Gaas Рауль Котов. Однако, по его словам, сейчас основным потребителем CNG и CBM („зеленый“ газ – сжатый биометан) является все таки коммерческий транспорт: фургоны, автобусы и грузовики. Относительно CBM член правления Biometaan OÜ Ахто Оя высказывается следующим образом: „Мы, как производители сжатого биометана, конечно, надеемся, что спрос будет расти. В то же время цену природного газа на мировом рынке и GET Baltic невозможно предсказать“.
Что касается цен на топливо, то в сравнении с бензином и дизельным топливом цена на сжиженный нефтяной газ – LPG – оставалась самой стабильной в течение прошлого года. „В 2022 году наблюдалось увеличение количества автомобилей, работающих на LPG. В том же году сжиженного нефтяного газа было продано на 3,1 млн литров больше, чем годом ранее“, – сообщает член правления Alexela Тармо Кярсна, а затем приводит пример, как менялись цены на основные виды топлива в течение прошлого года.
Январь 2022:
Бензин 95 – 1,519 евро/л
Дизель – 1,469 евро/л
LPG – 0,799 евро/л
CNG – 1,969 евро/кг
Декабрь 2022
Бензин 95 – 1,699 евро/л
Дизель – 1,699 евро/л
LPG – 0,799 евро/л
CNG – 2,799 евро/кг
„Что важно отметить в контексте природного газа, так это то, что экологически чистый сжатый газ (на основе биометана, который является отечественным автомобильным топливом, произведенным из местного сырья) также дешевле, чем бензин. В то время как другие виды топлива продаются по цене за литр, CNG оценивается за килограмм. Если вы видите на заправочной станции цену выше двух евро за CNG, стоит помнить, что это цена не за литр, а за килограмм“, – напоминает Тармо Кярсна.
Ниже он приводит пример пересчета расхода топлива в деньги, который также показывает экономию в цене по сравнению с бензином.
Стоит помнить и про установку газового оборудования, которая потребует денежных вложений, а цены при этом будут варьироваться. „Зависит от мотора. Самые распространенные четырехцилиндровые с распределенным впрыском – они обойдутся клиенту в 950 евро, однако тот же четырехцилиндровый мотор, но с системой непосредственного впрыска – будет стоить уже 1500 евро, а с комби-впрыском уже 1700 евро“, – рассказывает член правления фирмы Gazland Александр Надеваев. По его словам, наибольший интерес проявляют владельцы Toyota и Honda.
Основными клиентами, заказывающими установку газового оборудования, являются владельцы бензиновых автомобилей. „Есть конечно немного запросов на дизельные авто, но это дорого и бессмысленно, поскольку газ в мотор будет подаваться вместе с дизелем в соотношении где-то 40% (газ) к 60% (дизель)“, – объясняет Александр Надеваев. Он также отмечает, что преимущество сейчас у владельцев машин, использующих в качестве топлива LPG. „Расход газа, по сравнению с бензиновым, +10%, однако цена за литр LPG – самая низкая. Про CNG сейчас говорить просто нереально, обстановка в мире не дает экономить владельцам таких автомобилей“, – считает Александр Надеваев.