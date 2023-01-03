03.01.2023, 07:50
Эстонский топливный союз предупреждает: с февраля топливо может подорожать(5)
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Исполнительный директор Эстонского топливного союза Март Раамат предупреждает, что из-за введенных в отношении России санкций топливо на заправках может стать еще дороже, пишет издание Ärileht.
„В 2022 непростом году по топливному сектору был нанесен, очевидно, самый сильный удар, как в глобальном масштабе, так и в Эстонии. Нападение на Украину России, крупнейшего мирового экспортера нефти, обернулось хаосом на мировых топливных рынках, на протяжении всего года цены на нефть и нефтепродукты значительно колебались, - сказал Март Раамат, отметив, что топливный рынок Эстонии вынужден был постоянно реагировать на изменчивую внешнюю среду.