Эстонский топливный союз предупреждает: с февраля топливо может подорожать

„В 2022 непростом году по топливному сектору был нанесен, очевидно, самый сильный удар, как в глобальном масштабе, так и в Эстонии. Нападение на Украину России, крупнейшего мирового экспортера нефти, обернулось хаосом на мировых топливных рынках, на протяжении всего года цены на нефть и нефтепродукты значительно колебались, - сказал Март Раамат, отметив, что топливный рынок Эстонии вынужден был постоянно реагировать на изменчивую внешнюю среду.

Как сказал Раамат, хотя в конце года цена на сырую нефть упала почти до уровня 2021 года, цены на продукты нефтепереработки оставались довольно высокими. „Прекращение российских поставок привело к тому, что нефть приходится импортировать из других стран, из-за чего дизельное топливо на европейском оптовом рынке стоит почти наполовину дороже, чем в конце 2021 года“, — пояснил он.