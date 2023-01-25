Ляэнеметс: соцдемы следят за тем, чтобы местных русских не „избивали“. Рейнсалу: это риторика с привкусом крови(18)
На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу проскочила настоящая искра: министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) назвал тезисы министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (SDE) в интервью RusDelfi неприемлемыми, а риторику партнера по коалиции - кровожадной.
На днях Лаури Ляэнеметс дал Rus.Delfi большое интервью, где говорил, в том числе, о вывозе нарвского танка и месте русских в эстонском обществе. Ляэнеметс указал, что работа соцдемов, образно говоря, состоит в том, чтобы не было „избиения“ местных русских.
„В этом смысле роль соцдемов заключается еще и в том, чтобы не допустить „избиения“ русских. Я фигурально выражаюсь, конечно. К нам на стол ведь постоянно прилетают папки с идеями о том, как еще можно подсветить эстонское национальное самосознание. В том числе, указывая место людям другой национальности. Вот, мол, правильный эстонец. Это к вопросу о патриотизме. Но это не так. Тот, кто платит больше налогов, тем самым вкладывая больше в улучшение жизни других людей – вот правильный эстонец. А у нас предлагают лишить права голосовать и подобные вещи. У нас действительно было много подобных предложений на правительственных обсуждениях. И соцдемы вынуждены были говорить, что так решать вопросы со своими гражданами нельзя. Надо делать то, что важно для государства, а не только в рамках предвыборной кампании“.
Слова Ляэнеметса не остались незамеченным партнерами по коалиции, они обсуждались на сегодняшнем инфочасе Рийгикогу. „Это безобразное интервью, все интервью, где он говорит, что идея социал-демократов состоит в том, что все „избивают“ русских — мы, другие партии — а социал-демократы их защищают“, — пожаловался Урмас Рейнсалу. „Это фактически направлено на разжигание межнациональной розни с очень явным намерением получить голоса российских избирателей“, — сказал он.
Такие вещи играют на пропутинском настрое в обществе, считает Рейнсалу. „Я понимаю, что если деньги не пахнут, как говорили в Древнем Риме, то и голоса не пахнут. Знаете, простите, но такая риторика для меня имеет привкус крови“.