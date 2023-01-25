Ляэнеметс: соцдемы следят за тем, чтобы местных русских не „избивали“. Рейнсалу: это риторика с привкусом крови

„В этом смысле роль соцдемов заключается еще и в том, чтобы не допустить „избиения“ русских. Я фигурально выражаюсь, конечно. К нам на стол ведь постоянно прилетают папки с идеями о том, как еще можно подсветить эстонское национальное самосознание. В том числе, указывая место людям другой национальности. Вот, мол, правильный эстонец. Это к вопросу о патриотизме. Но это не так. Тот, кто платит больше налогов, тем самым вкладывая больше в улучшение жизни других людей – вот правильный эстонец. А у нас предлагают лишить права голосовать и подобные вещи. У нас действительно было много подобных предложений на правительственных обсуждениях. И соцдемы вынуждены были говорить, что так решать вопросы со своими гражданами нельзя. Надо делать то, что важно для государства, а не только в рамках предвыборной кампании“.