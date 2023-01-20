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20.01.2023, 07:03

ИНТЕРВЬЮ | Лаури Ляэнеметс: если кто-то заявляет, что не будет менять систему налогообложения, то он просто врет

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эксклюзив RusDelfi
Lauri Läänemets
Lauri Läänemets
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

RusDelfi поговорил с председателем Социал-демократической партии, главой МВД Лаури Ляэнеметсом. Он жестко выступал за перенос Нарвского танка, а перед выборами обещает повысить минималку и налоги. Читайте интервью RusDelfi.

Давайте на конкретных примерах. Завтра вы поднимаете зарплаты. Деньги на это есть?

Поднятие минимальной заработной платы у нас трехступенчатое. Первая часть – мы поднимаем минимальную зарплату до 1200 евро в месяц. Вторая часть заключается в том, чтобы оказать поддержку в переходный период компаниям, которые в этом нуждаются. Как правило, это небольшие компании и предприятия в регионах. И третья часть – мы инвестируем в течение трех лет в развитие этих предприятий приблизительно полмиллиарда.

Одна только первая часть обойдется в 50 млн евро. Однако сравните это с обещаниями партии реформ, которые должны потратить 340 млн евро на реализацию одного из пунктов своей налоговой системы. В их случае деньги будут распределены только между самыми обеспеченными, в то время как малообеспеченные не получат с этого ничего. В нашем случае деньги поступят не только от роста экономики, но и от перехода на систему прогрессивного подоходного налога.

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