20.01.2023, 07:03
ИНТЕРВЬЮ | Лаури Ляэнеметс: если кто-то заявляет, что не будет менять систему налогообложения, то он просто врет(3)
эксклюзив RusDelfi
ФОТО: | Delfi Meedia
RusDelfi поговорил с председателем Социал-демократической партии, главой МВД Лаури Ляэнеметсом. Он жестко выступал за перенос Нарвского танка, а перед выборами обещает повысить минималку и налоги. Читайте интервью RusDelfi.
Давайте на конкретных примерах. Завтра вы поднимаете зарплаты. Деньги на это есть?
Поднятие минимальной заработной платы у нас трехступенчатое. Первая часть – мы поднимаем минимальную зарплату до 1200 евро в месяц. Вторая часть заключается в том, чтобы оказать поддержку в переходный период компаниям, которые в этом нуждаются. Как правило, это небольшие компании и предприятия в регионах. И третья часть – мы инвестируем в течение трех лет в развитие этих предприятий приблизительно полмиллиарда.