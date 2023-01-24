ФОТО | Бросается в глаза: фирма Kalev изменила и дизайн обертки легендарного шоколада Anneke(21)
К концу 2023 года полностью изменится упаковка всей продукции фирмы Kalev. На сегодняшний день в новой обертке предстал и легендарный шоколад Anneke, пишет издание Ärileht.
Нынешнее изменение, как пояснила Анника Оя, директор по маркетингу фирмы Orkla Eesti, которой принадлежит бренд Kalev, самое масштабное за последние десятилетия. Предприятие планирует модернизировать портфель продукции в целом, добиться того, чтобы продукция Kalev, имевшая до недавнего времени довольно пеструю упаковку, стала единообразной и более узнаваемой.
„Прежде чем принять решение об изменении упаковки, была проделана основательная предварительная работа: проведен аудит бренда, собраны данные рынка, проведены исследования потребительских предпочтений и другие маркетинговые исследования. Мы выяснили, что любители сладостей отдают предпочтение знакомым маркам, ценят новые комбинации вкусов“, - пояснила Анника Оя, добавив, что, предприятие, проанализировав обратную связь с потребителями, пришло к выводу, что одних качественных изменений недостаточно. „В условиях глобальной конкуренции продукция на полках магазинов должна привлекать к себе внимание. Результат сделанного вывода уже можно видеть в магазинах“, - сказала Оя.
Упаковка всей продукции Kalev полностью сменится к концу 2023 года, в ассортименте останутся как традиционные изделия, так и эксклюзивные подарочные сладости.
Как отметила Анника Оя, отрадно, что плитки шоколада Kalev в яркой оранжевой упаковке больше не теряются на полках магазинов среди других сладостей. „Оранжевый цвет — теплый и радостный, на нем хорошо различим логотип Kalev синего цвета. Самые известные суббренды Anneke, Linnupiim и другие сохранят свое название и характерные для изделий элементы. Благодаря новшеству мы создадим более прочную связь с родительским брендом Kalev. Например, сохранятся такие узнаваемые элементы упаковки шоколада Anneke, как девочка со стаканом молока и оранжевый фоновый цвет, а благодаря более современному и минималистскому графическому стилю и чистому дизайну наша продукция будет выделяться в магазинной среде“, - сказала Оя.
Kalev, как отметила Анника Оя, ставит перед собой большую цель: добиться того, чтобы к 2025 году упаковка всех изделий могла на 100% использоваться повторно.
„Мы уверены, что благодаря яркой и современной упаковке потребители без труда будут находить нашу продукцию на полках магазинов, и те люди, кто еще не знаком с изделиями Kalev, оценят их по достоинству“, - сказала Анника Оя.