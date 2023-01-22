22.01.2023, 21:45
„Калев“ упаковал сладости в аппетитный оранжевый. Повлияло ли это на продажи?(3)
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„Первые результаты продаж хорошие, но поскольку упаковка продукции „Калев“ будет полностью заменена к концу этого года, окончательные выводы делать еще рано“, — сказала изданию Maaleht директор по маркетингу Orkla Eesti Анника Оя.
Прошлым летом упаковка шоколадок „Калев“ стала гораздо ярче, чем прежде, и покупатели восприняли этот факт довольно эмоционально. „Как будто кто-то без спросу надел на вашего ребенка рубашку другого цвета“, — выразил удивление один из любителей сладкого.