Новости Эстонии
22.01.2023, 21:45

„Калев“ упаковал сладости в аппетитный оранжевый. Повлияло ли это на продажи?

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Анника Оя довольна результатами продаж Kalev, несмотря на то, что оранжевая упаковка вызвала у покупателей очень разные и бурные эмоции.
Анника Оя довольна результатами продаж Kalev, несмотря на то, что оранжевая упаковка вызвала у покупателей очень разные и бурные эмоции.
ФОТО: Sven Arbet

„Первые результаты продаж хорошие, но поскольку упаковка продукции „Калев“ будет полностью заменена к концу этого года, окончательные выводы делать еще рано“, — сказала изданию Maaleht директор по маркетингу Orkla Eesti Анника Оя.

Прошлым летом упаковка шоколадок „Калев“ стала гораздо ярче, чем прежде, и покупатели восприняли этот факт довольно эмоционально. „Как будто кто-то без спросу надел на вашего ребенка рубашку другого цвета“, — выразил удивление один из любителей сладкого.

Новый облик пока только у трети всей продукции. Директор по маркетингу Orkla Eesti Анника Оя говорит, что через полгода рано делать большие выводы, но это изменение хорошо сказалось на продажах.

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