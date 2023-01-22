„Калев“ упаковал сладости в аппетитный оранжевый. Повлияло ли это на продажи?

Прошлым летом упаковка шоколад ок „Калев“ стала гораздо ярче, чем прежде, и покупатели восприняли этот факт довольно эмоционально. „Как будто кто-то без спросу надел на вашего ребенка рубашку другого цвета“, — выразил удивление один из любителей сладкого.

Новый облик пока только у трети всей продукции. Директор по маркетингу Orkla Eesti Анника Оя говорит, что через полгода рано делать большие выводы, но это изменение хорошо сказалось на продажах.