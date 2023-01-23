Марина Кальюранд: Эстонии следовало отозвать своего посла из России еще в начале войны

„Высылка посла Эстонии еще не значит, что дипломатические отношения будут разорваны, но это уже крайняя мера. По-моему, Эстонии следовало отозвать своего посла еще в начале войны. После начала агрессии не было никакого смысла держать посла в Москве, где у него уже не было доступа к информации. К тому же, наверняка и рабочая атмосфера там тоже сильно изменилась после 24 февраля“, - считает Марина Кальюранд.

Что касается жителей Эстонии, пребывающих на территории РФ, то их это никак не затронет, уверена Марина Кальюранд, так как консульские учреждения продолжат работу. Даже если в Москве и в Санкт-Петербурге не останется ни одного эстонского дипломата - переживать не стоит.

„В этом случае наших граждан будут защищать другие представительства Евросоюза. Такая практика уже действует и сейчас. У нас ведь нет посольств и консульств во всех государствах, куда выезжают наши граждане. Например, в Африке, Латинской Америке или Азии. Эстонии нужно будет просто договориться с конкретным государством Евросоюза, которое будет решать вопросы наших граждан в Москве или в Санкт-Петербурге“, - объяснила евродепутат. По ее словам, это может быть как одна страна, так и несколько. Главное - проинформировать граждан о подобном изменении. „Вероятно, это будет менее удобным, но защита наших граждан всегда была главным приоритетом и таковым останется. Поэтому, я думаю, беспокоиться не следует“, - отметила Марина Кальюранд.

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