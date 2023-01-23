Россия высылает из Москвы посла Эстонии

По их словам, Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. „В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах“, - сообщили в министерстве.

Недавно министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оповестил посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года. „Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан“, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.