Россия высылает из Москвы посла Эстонии(22)
Как сообщает Министерство иностранных дел России, послу Эстонии в России Маргусу Лайдре следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года.
„23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии Маргус Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года“, - передает МИД России.
По их словам, Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллинне. „В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах“, - сообщили в министерстве.
Недавно министр иностранных дел Урмас Рейнсалу оповестил посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года. „Эстония считает принцип равноценности очень важным в межгосударственных отношениях с Россией. Учитывая, что персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны, мы находим, что нынешний размер представительства России не оправдан“, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
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