Психолог рассказывает, разрешать ли детям играть в танки и пистолеты

По мнению психолога , дети, особенно мальчики, любят играть в военные игрушки, например, танчики, пистолетики.

„Игры с солдатиками и игрушечными пистолетами — это не только чувство силы и превосходства. Это также способ выразить агрессию в игровой форме. Если запретить ребенку доступ к таким игрушкам, агрессия просто не будет находить выхода, и ребенок может начать проявлять агрессивное поведение по отношению к другим детям или к родителям. Однако это вовсе не значит, что если оставить ребенка наедине с игрушечными танками или компьютерными играми, то проблема агрессии решится сама собой. Ребенку нужна помощь родителей, которые помогут понять его чувства, понять, что агрессия — это плохо, но иногда ее нужно использовать для того, чтобы защитить себя. И это может быть даже пример войны в Украине.

Многие родители боятся говорить с ребенком на серьезные темы. Такие, как агрессия, смерть или война. Но мы с вами живем в мире, где информация просачивается со всех сторон. Если вы не будете говорить с ребёнком об этом, с ним будут говорить его друзья и одноклассники. Вы готовы им доверить формирование позиции на эти темы?

Нет ничего страшного в игре в пистолетики и танчики. Проблемы начинаются, когда ребенок предоставлен сам себе, вокруг него огромное количество информации, к которой у него пока не сформировалось отношение“.

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