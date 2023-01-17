Можно ли провозить игрушки военной тематики через границу

Отношение родителей к игрушкам на военную тематику всегда было неоднозначным. Ситуацию усугубила и война в Украине. Сейчас те, кто пересекают границу России и Эстонии, волнуются, что внимание сотрудников погранохраны могут привлечь безобидные на первый взгляд пластиковые пистолеты и модели танков. RusDelfi не только исследовал эту ситуацию, но также ознакомился с ассортиментом на полках эстонских магазинов и поговорил с родителями, перестали ли они покупать своим детям военные игрушки.