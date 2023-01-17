Можно ли провозить игрушки военной тематики через границу(3)
Отношение родителей к игрушкам на военную тематику всегда было неоднозначным. Ситуацию усугубила и война в Украине. Сейчас те, кто пересекают границу России и Эстонии, волнуются, что внимание сотрудников погранохраны могут привлечь безобидные на первый взгляд пластиковые пистолеты и модели танков. RusDelfi не только исследовал эту ситуацию, но также ознакомился с ассортиментом на полках эстонских магазинов и поговорил с родителями, перестали ли они покупать своим детям военные игрушки.
„В таких ситуациях всегда важен контекст“
„Мне уже посоветовали все игрушки на военную тематику оставить, — рассказывает RusDelfi Вероника, которая собралась возвращаться из России в Эстонию. — Сыну родственники как раз надарили кучу всяких пистолетиков, раций. Он это любит. Ребенок в шоке, что все это оставляем. Пытаюсь объяснить ситуацию, надеюсь, примет“.