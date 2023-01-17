Новости Эстонии
17.01.2023, 16:45

Можно ли провозить игрушки военной тематики через границу

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Комментарий психолога, нужно ли разрешать детям в них играть
Игрушки
Игрушки
ФОТО: Delfi Meedia

Отношение родителей к игрушкам на военную тематику всегда было неоднозначным. Ситуацию усугубила и война в Украине. Сейчас те, кто пересекают границу России и Эстонии, волнуются, что внимание сотрудников погранохраны могут привлечь безобидные на первый взгляд пластиковые пистолеты и модели танков. RusDelfi не только исследовал эту ситуацию, но также ознакомился с ассортиментом на полках эстонских магазинов и поговорил с родителями, перестали ли они покупать своим детям военные игрушки.

„В таких ситуациях всегда важен контекст“

„Мне уже посоветовали все игрушки на военную тематику оставить, — рассказывает RusDelfi Вероника, которая собралась возвращаться из России в Эстонию. — Сыну родственники как раз надарили кучу всяких пистолетиков, раций. Он это любит. Ребенок в шоке, что все это оставляем. Пытаюсь объяснить ситуацию, надеюсь, примет“.

Вероника приводит в пример сообщение из группы перехода границы. „Жену попросили передать в Россию подарки. На границе таможенники вначале просветили мешок с подарками, а затем жена вскрывала каждый подарок и показывала содержимое“, — написано в сообщении. Правда, уточняется, что происходило это не на эстонской, а российской стороне.

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