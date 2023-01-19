Подозреваемый в убийстве Ирины мужчина ранее наказывался за разбой

Судебное заседание состоится завтра. Сейчас подозреваемый задержан на 48 часов, и следователи допрашивают его об обстоятельствах преступления. По данным прокуратуры, ранее мужчина наказывался за разбой.

„В настоящее время идет выяснение обстоятельств и проведение обширных процессуальных действий. Подробные комментарии давать пока рано“, — сказали в прокуратуре и добавили, что подозреваемый не является родственником Ирины, но знакомы они были.

Ирина пропала в понедельник, 16 января, вечером, когда после работы не вернулась домой. Родственники сообщили о ее исчезновении в полицию во вторник вечером, и стражи порядки сразу же приступили к установлению обстоятельств. В ту же ночь полиция нашла тело Ирины и ее автомобиль на пустыре в Ласнамяэ, возле Нарва мнт.

Глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес рассказал вчера, что подозреваемый был арестован после длившегося почти сутки расследования. „Сразу после того, как стало известно об исчезновении Ирины, мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Сотрудники полиции безустанно работали с вечера вторника, проверяя версии следствия и устанавливая личность возможного подозреваемого. Для этого они просмотрели записи камер видеонаблюдения и собрали всю необходимую информацию. К вечеру среды мы собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть подозрения в убийстве 28-летнему местному жителю, которого мы немедленно арестовали“, - сказал Варес.

„Расследование находится на ранней стадии, мужчина еще не сделал заявления, поэтому пока рано говорить о возможных мотивах, но, согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, она была не случайной жертвой и опасности для других людей не было“, - добавил Варес.