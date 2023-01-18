ФОТО | „Господи, как быстро она делала свою работу!“ Коллеги и клиенты вспоминают погибшую Ирину только добрыми словами

К моменту прибытия журналистов полиция уже наполовину закончила свою работу. Фотограф снял синие резиновые перчатки, с земли, помимо другого мусора, полицейские подняли последний бумажный пакет и направились к машине. Не было никаких лент или чего-либо еще, что указывало бы на то, что в ночные часы тело 54-летней местной жительницы лежало где-то среди деревьев - за исключением необычно большого количества следов шин, оставленных на земле полицейской машиной. Прозвучит банально, но на месте последнего пристанища Ирины действительно дул лишь зимний ветер. Вокруг не было никого, даже собак.

На автобусной остановке, расположенной в нескольких сотнях метров от места событий, молодая женщина из Ласнамяэ рассказала, что на пустыре мало кто бывает. Зимой с горки хорошо кататься на санках, иногда там занимаются спортом любители здорового образа жизни. Однако из ее рассказа не сложилось впечатления, что это место, где круглый год можно отдыхать всей семьей. „Когда мы услышали эту новость, мы обсудили ее с мамой. Она сказала, что не чувствует себя в полной безопасности“, - сказала она по поводу инцидента.