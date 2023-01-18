ФОТО | „Господи, как быстро она делала свою работу!“ Коллеги и клиенты вспоминают погибшую Ирину только добрыми словами(5)
Тело Ирины нашли на пустыре в Ласнамяэ. Летом это место сильно зарастает травой и кустарником, но зимой оно выглядит очень голо. Однако в некоторых местах среди деревьев можно заметить места, где жгут костры. Вокруг них валяется мусор.
К моменту прибытия журналистов полиция уже наполовину закончила свою работу. Фотограф снял синие резиновые перчатки, с земли, помимо другого мусора, полицейские подняли последний бумажный пакет и направились к машине. Не было никаких лент или чего-либо еще, что указывало бы на то, что в ночные часы тело 54-летней местной жительницы лежало где-то среди деревьев - за исключением необычно большого количества следов шин, оставленных на земле полицейской машиной. Прозвучит банально, но на месте последнего пристанища Ирины действительно дул лишь зимний ветер. Вокруг не было никого, даже собак.