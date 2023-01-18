Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве найденной на пустыре Ирины

Глава службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры Хиско Варес подтвердил, что подозреваемый был арестован после длившегося почти сутки расследования. „Сразу после того, как стало известно об исчезновении Ирины, мы поняли, что она могла стать жертвой преступления. Сотрудники полиции безустанно работали с вечера вторника, проверяя версии следствия и устанавливая личность возможного подозреваемого. Для этого они просмотрели записи камер видеонаблюдения и собрали всю необходимую информацию. К вечеру среды мы собрали достаточно доказательств, чтобы выдвинуть подозрения в убийстве 28-летнему местному жителю, которого мы немедленно арестовали“, - сказал Варес.

„Расследование находится на ранней стадии, мужчина еще не сделал заявления, поэтому пока рано говорить о возможных мотивах, но, согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, она была не случайной жертвой, и опасности для других людей не было“, - добавил Варес.

Ирина пропала в понедельник вечером после окончания рабочего дня. Об исчезновении женщины ее родственники сообщили в полицию во вторник вечером, и полиция немедленно приступила к расследованию обстоятельств исчезновения Ирины. Сотрудники полиции нашли тело Ирины и ее машину в ту же ночь в Ласнамяэ, недалеко от Нарвского шоссе.

Ирина была владелицей цветочного магазина, находившегося рядом с местным магазином Grossi. Сегодня Delfi побывал в этом магазине и поговорил с коллегами и клиентами Ирины. „Она была такой доброй и веселой“, - вспоминает пожилая женщина, которая заходила в цветочный магазин пару раз в неделю.