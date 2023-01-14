ФОТО | В Таллинн прибыл американский эскадренный миноносец „Рузвельт“

USS Roosevelt — 30-й эсминец класса „Арли Бёрк“, оснащенный системой управляемых ракет Aegis. Названный в честь президента Франклина Д. Рузвельта и его жены Элеоноры, корабль представляет собой лучшее из американского кораблестроения, с возможностью самых передовых боевых систем. Сердцем корабля является система вооружения Aegis, полностью интегрированная радарная и ракетная система, способная одновременно выполнять операции по защите от воздушных, надводных и подводных угроз.

Являясь домом для команды из более чем 250 человек, „Рузвельт“ предоставляет большое число услуг, включая общепит, банкомат, прачечную, почтовые и торговые объекты, а также парикмахерскую, чем напоминает небольшой городок в море. Чудо современных технологий и инженерии, Roosevelt — мощный эсминец, способный самостоятельно содержать себя в море месяцами. Roosevelt — представительный военный корабль, предназначенный для выполнения задач ВМС США сегодня и в дальнейшем.