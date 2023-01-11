Известный праворадикальными взглядами политик EKRE отозван из совета Фонда интеграции

„В советы подведомственных Министерству культуры целевых фондов депутаты Рийгикогу не входят. Министерство культуры придерживается позиции, что для соблюдения принципа разделения властей избранные в Рийгикогу политики не могут входить в советы созданных государством целевых фондов.

Поэтому я была вынуждена внести изменения в состав совета Фонда интеграции и прошу EKRE назначить в совет своего нового представителя, который не является депутатом парламента.

Согласно неписаному правилу, в совете Фонда интеграции представлены все парламентские партии, и их представителей в совет назначают сами партии. Важно, чтобы к политике интеграции и строительству сплоченного общества были привлечены различные мировоззрения и партии, представляющие разные группы общества. Даже в том случае, если мнение министра культуры не совпадает с их мнением. Этого принципа я буду придерживаться и в дальнейшем.

Для того, чтобы мы смогли построить сплоченное общество, считаю важным, чтобы политики при высказывании своего мнения воздерживались от оскорблений и притеснения кого бы то ни было, а также от разжигания ненависти. Это не подобает демократическому государству. Партии при выборе своих представителей могли бы учитывать это“, - считает Хартман.