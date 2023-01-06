Известный своими антисемитскими взглядами политик вошел в совет Фонда интеграции

Как сообщил ERR, министр культуры Пирет Хартман накануне провела замены в составе совета Фонда интеграции. Согласно приказу министра, из совета были отозваны Хейди Уусталу и Андрус Тамм. Новыми членами надзорного органа стали Георг Мянник, Хенри Казело и Руубен Каалеп.

Руубен Каалеп - человек, который, будучи старшеклассником, поставил пьесу, ставящую под сомнение Холокост, писал в 2019 году Eesti Ekspress.



С 2009 по 2014 год Каалеп был редактором эстонского раздела антисемитской онлайн-энциклопедии Metapedia, основателем которой является шведский неонацист Андерс Лагерстрем. Каалеп также помогал редактировать подраздел „Евреи в Эстонии“, который был опубликован в этом издании.

Будучи председателем молодежной группы EKRE, он в 2014 году посетил британскую неонацистскую радиостанцию Renegade Broadcasting, чтобы рассказать об истории Эстонии. Правда, по словам самого Каалепа, он не знал об идеологии создателей радиопередачи.

В 2022 году Руубен Каалеп выступил на одной сцене с адвокатом Ку-клукс-клана, а также с отрицающими Холокост и восхваляющими Гитлера политическими деятелями. Об участии эстонского политика в конференции крайне праворадикального журнала „Американское сопротивление“ (American Resistance) подробно писал Eesti Ekspress. Главный организатор того мероприятия ранее был принудительно выслан из Европейского Союза, но в 2022 году он также выступил на конференции „Голубого пробуждения“ (Sinine äratus) - молодежной группы EKRE.

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