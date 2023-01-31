Эстонка рассказала о насилии на Рождество: В какой-то момент он встал, схватил меня за волосы и швырнул через всю комнату

История, о которой пойдет речь, произошла почти 10 лет назад. В настоящее время Пирет преподает и работает специалистом по внутренним коммуникациям в государственном учреждении.

“Моя история, вероятно, похожа на многие другие, - начинает Пирет свой рассказ. - Мы с моим тогдашним партнером были в гостях в первый день Рождества. Затем вернулись домой, я приготовила ужин, и тут у нас случилась небольшая словесная перепалка. Возможно, из-за чего-то незначительного, точно уже не помню. Но я помню, что когда я подала еду на стол, произошел большой спор из-за того, что нож и вилка были положены неправильно (хотя на самом деле это было не так). В какой-то момент он встал, схватил меня за волосы и швырнул через всю комнату так, что я едва увернулась от острого края кровати“.

К счастью, впереди оказалась сушилка, и женщина приземлилась на пол. До этого в их отношениях, по словам женщины, не было эпизодов насилия. „Хотя нет, один был, - поправляет себя Пирет. - Он произошел за несколько дней до Рождества, но закончился тем, что была разорвана рубашка“.

После удара об стену женщина заплакала, не понимая, что только что произошло и почему. „Я хотела выйти на улицу, но мне не разрешили, и я получила еще несколько ударов ногами в прихожей. Он никогда не бил меня по лицу, потому что это было бы заметно“, - вспоминает она. Постепенно мужчина успокоился. В ту ночь Пирет так и не смогла заснуть. Она боялась, что во сне мужчина на нее набросится, и ждала утра, пока он уйдет на работу.

„Мы расстались, но своими красивыми обещаниями он заманил меня обратно, - рассказывает Пирет. - Прошло еще полгода, прежде чем мы окончательно расстались навсегда“.

Конечно, говорит Пирет, подобные эпизоды продолжали накапливаться в течение последующих шести месяцев отношений. В течение этого времени, по ее словам, женщина даже начала верить, что действительно заслужила побои и унижения. Манипуляции, по ее словам, были слишком „хороши“.