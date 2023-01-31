Эстонка рассказала о насилии на Рождество: В какой-то момент он встал, схватил меня за волосы и швырнул через всю комнату(1)
В праздники и выходные дни зачастую в семьях вместо слов в дело идут кулаки. Причин тому множество, одна из которых - алкоголь. RusDelfi пообщался с Пирет, пережившей домашнее насилие, а также выяснил, сколько раз вызывали полицию из-за случаев насилия в праздники конца 2022-го и начала 2023-го года в Эстонии.
История, о которой пойдет речь, произошла почти 10 лет назад. В настоящее время Пирет преподает и работает специалистом по внутренним коммуникациям в государственном учреждении.
“Моя история, вероятно, похожа на многие другие, - начинает Пирет свой рассказ. - Мы с моим тогдашним партнером были в гостях в первый день Рождества. Затем вернулись домой, я приготовила ужин, и тут у нас случилась небольшая словесная перепалка. Возможно, из-за чего-то незначительного, точно уже не помню. Но я помню, что когда я подала еду на стол, произошел большой спор из-за того, что нож и вилка были положены неправильно (хотя на самом деле это было не так). В какой-то момент он встал, схватил меня за волосы и швырнул через всю комнату так, что я едва увернулась от острого края кровати“.
К счастью, впереди оказалась сушилка, и женщина приземлилась на пол. До этого в их отношениях, по словам женщины, не было эпизодов насилия. „Хотя нет, один был, - поправляет себя Пирет. - Он произошел за несколько дней до Рождества, но закончился тем, что была разорвана рубашка“.
После удара об стену женщина заплакала, не понимая, что только что произошло и почему. „Я хотела выйти на улицу, но мне не разрешили, и я получила еще несколько ударов ногами в прихожей. Он никогда не бил меня по лицу, потому что это было бы заметно“, - вспоминает она. Постепенно мужчина успокоился. В ту ночь Пирет так и не смогла заснуть. Она боялась, что во сне мужчина на нее набросится, и ждала утра, пока он уйдет на работу.
„Мы расстались, но своими красивыми обещаниями он заманил меня обратно, - рассказывает Пирет. - Прошло еще полгода, прежде чем мы окончательно расстались навсегда“.
Конечно, говорит Пирет, подобные эпизоды продолжали накапливаться в течение последующих шести месяцев отношений. В течение этого времени, по ее словам, женщина даже начала верить, что действительно заслужила побои и унижения. Манипуляции, по ее словам, были слишком „хороши“.
„Я написала заявление в полицию после окончательного расставания, но не решилась его отправить. Он преследовал меня и проделывал всевозможные трюки, взламывал разные аккаунты и т.д.“, - вспоминает Пирет.
В отношениях с этим человеком Пирет была чуть больше года. „Праздничные дни всегда были напряженными, и выходные тоже“, - признается она.
Но, к счастью, в конечном счете женщина ушла из этих отношений.
„Это был странный момент, - вспоминает она. - Тогда он уехал на несколько дней, а я случайно встретила друга детства. Мы с ним разговорились, и в тот момент я поняла, что я ведь неглупая, не неумелая и т.д., что со мной вполне может быть приятно поговорить. И тут, как говорится, щелкнуло. Я поняла, что происходящее ненормально, как и сами отношения“.
Всего лишь за сутки полиция получила более 100 вызовов
В период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023-го полиция получила 116 вызовов, связанных с насилием в близких отношениях. Годом ранее было 113 вызовов. Еще годом ранее – 148 вызовов.
„Ежедневно в полицию поступает около 40 вызовов в связи со случаями насилия, - говорит руководитель Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Йоозеп Каасик. - В действительности, однако, таких случаев во много раз больше, поэтому зачастую насилие остается в стенах дома“.
По словам Каасика, количество сообщений о насилии со стороны партнера во время больших праздников почти удваивается, особенно это заметно в Иванову ночь, в канун Нового года и Рождества. Основная проблема - в потреблении большого количества алкоголя в праздничный период, поэтому вместо слов в ход идут кулаки.
Каасик объясняет, что причины возникшего конфликта и насилия могут быть разными. Зачастую такие ситуации осложняются эмоциями, финансовой зависимостью, совместным проживанием, имуществом и детьми.
„Несмотря на все это, никто не должен страдать или мириться с насилием, - напоминает он. - Основная рекомендация для пострадавших – обращаться за помощью при первых подозрениях или случаях насилия. Даже если уголовное дело не будет возбуждено, мы обязательно дадим рекомендации, как действовать в дальнейшем или куда обратиться за помощью. Поэтому мы призываем пострадавших всегда обращаться за помощью“.
Полиция, по словам Каасика, также проводит контрольные проверки, посещает дома, где случалось насилие. „Часто мы также привлекаем специалистов службы поддержки жертв. Наша задача – убедиться, что жизни и здоровью пострадавшего больше ничего не угрожает, и все стороны полностью понимают серьезность ситуации, - рассказывает он. - Мы хотим дать жертве уверенность в том, что помощь всегда доступна, и четкий сигнал виновнику, что насилие является преступлением и не должно повторяться. В ряде случаев полиция начинает производство по делу о причинении телесных повреждений, но, к счастью, люди стали вызывать полицию уже на ранних стадиях конфликтов“.
Остановить насилие возможно, и помощь доступна!
1. Если чьей-либо жизни или здоровью угрожает опасность, немедленно звоните по номеру 112
2. Сообщить о детях, нуждающихся в помощи, можно, позвонив на круглосуточную линию помощи детям по телефону 116 111
3. Первичное кризисное консультирование предоставляется круглосуточно по бесплатной горячей линии помощи жертвам кризисов 116 006, а также в окошке чата на странице palunabi.ee.
4. Центры поддержки женщин и кризисные центры сексуального насилия открыты для нуждающихся
О том, как защитить себя и близких от домашнего насилия, читайте в материале „Важно не молчать. Становится ли больше случаев домашнего насилия в праздники?“