Важно не молчать. Становится ли больше случаев домашнего насилия в праздники?

В экстренной ситуации первыми должны работать инстинкты самосохранения, отмечает руководитель отдела преступлений против личности Идаской префектуры Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс.

„Не давайте себя бить, защищайте руками и ногами важные места: голову, живот. Если есть возможность убежать в другую комнату и закрыться, это нужно сделать. И кричите, зовите на помощь, не бойтесь шуметь. Когда человек несколько раз подряд примиряется с применением в отношении себя любого вида насилия, он от каждого из этих случаев испытывает стресс. Из-за этого срабатывают рефлексы — человек с каждым разом все больше убеждает себя, что это нормально. И поэтому не обращается за помощью. В такой ситуации может помочь помощь извне. Расскажите или хотя бы намекните кому-то из родственников или друзей“, — рассказывает Татьяна Пресс.

В 2019 году в Рождественские праздники в день было 50-70 сообщений в полицию о случаях домашнего насилия. В 2020 – 40-60 вызовов в день. В 2021 – 40-50 вызовов в день. В этом году в результате семейного насилия погибло 6 человек. В 2021 – 7 человек. В 2020 – 15 человек.

Насилие в близких отношениях может быть направлено и на младших членов семьи. „Рождество и Новый год – это время, когда все, и особенно дети, должны чувствовать радость и счастье. Но, к сожалению, для кого-то из детей праздники могут пройти в атмосфере страха, слез и страданий, — рассказывает Татьяна. — Такие ситуации тоже нужно замечать, даже если вам кажется, что происходящее у соседей вас не касается. Быть свидетелем насилия – это травмирующий опыт, который так или иначе влияет на вас. Если в ваших силах вызвать полицию, чтобы остановить происходящее за стеной – надо это сделать“.

В последние годы в полиции отмечают, что число вызовов из-за семейного насилия от самих жертв понемногу снижается. Но при этом растет число оповещений на ранних стадиях конфликтов, например, когда до драки еще не дошло, но уже присутствует психологическое насилие. Увеличивается и число сообщений от свидетелей, а не от непосредственных участников конфликта. „Это хороший знак, который указывает на то, что отношение к семейному насилию в обществе меняется в правильную сторону“, — отмечает Татьяна Пресс.

Если вы стали жертвой домашнего насилия, самое главное – не молчать об этом. Скажите родственникам, друзьям, предупредите живущих рядом соседей.