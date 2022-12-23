Важно не молчать. Становится ли больше случаев домашнего насилия в праздники?(1)
В праздничные дни полиция получает сообщения о случаях насилия в среднем около сорока раз за сутки. В первую очередь проблемы возникают в Новый год и в Иванову ночь, но и в Рождество полиция также получает много таких сообщений. Во время праздников чаще употребляют алкоголь, и именно из-за этого растет риск, что все недопонимания будут решаться с применением насилия. Как защитить себя и близких - в материале RusDelfi.
В экстренной ситуации первыми должны работать инстинкты самосохранения, отмечает руководитель отдела преступлений против личности Идаской префектуры Нарвского отделения полиции Татьяна Пресс.
„Не давайте себя бить, защищайте руками и ногами важные места: голову, живот. Если есть возможность убежать в другую комнату и закрыться, это нужно сделать. И кричите, зовите на помощь, не бойтесь шуметь. Когда человек несколько раз подряд примиряется с применением в отношении себя любого вида насилия, он от каждого из этих случаев испытывает стресс. Из-за этого срабатывают рефлексы — человек с каждым разом все больше убеждает себя, что это нормально. И поэтому не обращается за помощью. В такой ситуации может помочь помощь извне. Расскажите или хотя бы намекните кому-то из родственников или друзей“, — рассказывает Татьяна Пресс.
Насилие в близких отношениях может быть направлено и на младших членов семьи. „Рождество и Новый год – это время, когда все, и особенно дети, должны чувствовать радость и счастье. Но, к сожалению, для кого-то из детей праздники могут пройти в атмосфере страха, слез и страданий, — рассказывает Татьяна. — Такие ситуации тоже нужно замечать, даже если вам кажется, что происходящее у соседей вас не касается. Быть свидетелем насилия – это травмирующий опыт, который так или иначе влияет на вас. Если в ваших силах вызвать полицию, чтобы остановить происходящее за стеной – надо это сделать“.
В последние годы в полиции отмечают, что число вызовов из-за семейного насилия от самих жертв понемногу снижается. Но при этом растет число оповещений на ранних стадиях конфликтов, например, когда до драки еще не дошло, но уже присутствует психологическое насилие. Увеличивается и число сообщений от свидетелей, а не от непосредственных участников конфликта. „Это хороший знак, который указывает на то, что отношение к семейному насилию в обществе меняется в правильную сторону“, — отмечает Татьяна Пресс.
Праздники – это время заметить тех, кто рядом. Если вы слышите или видите, что у соседей или где-то еще чьей-то жизни угрожает опасность – немедленно сообщите об этом на номер 112! Полиция всегда реагирует на такие вызовы. Благополучие каждого – важно! И если вы заметите, что кто-то в беде, и сообщите об этом – уже это может спасти чью-то жизнь.