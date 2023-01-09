Клиент, который смог вернуть комиссию по оплате картой: Если с вами поступили неправомерно, не бойтесь отстаивать свои права

RusDelfi писал про ситуацию, в которой мужчина в качестве новогоднего подарка решил купить в фирме Tavid пятиграммовый слиток золота. Придя в бюро обслуживания, Станислав узнал, что если он будет оплачивать покупку карточкой, то к стоимости прибавится 1%. После покупки с него все же сняли дополнительные 3,24 евро. Обманутый клиент решил не оставлять ситуацию и попробовал вернуть деньги.