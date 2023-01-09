Новости Эстонии
09.01.2023, 18:12

Клиент, который смог вернуть комиссию по оплате картой: Если с вами поступили неправомерно, не бойтесь отстаивать свои права

 
Swedbank
Swedbank
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

RusDelfi писал про ситуацию, в которой мужчина в качестве новогоднего подарка решил купить в фирме Tavid пятиграммовый слиток золота. Придя в бюро обслуживания, Станислав узнал, что если он будет оплачивать покупку карточкой, то к стоимости прибавится 1%. После покупки с него все же сняли дополнительные 3,24 евро. Обманутый клиент решил не оставлять ситуацию и попробовал вернуть деньги.

Станислав обратился в Департамент защиты прав потребителя и технического надзора, но, как оказалось, заявки, где сумма требования меньше 30 евро, не обрабатываются.

В Tavid, где Станислав приобрел пятиграммовый слиток золота, на претензию покупателя ответили.

„Продавцы часто скрывают комиссии, связанные с карточными платежами, в цене товаров. Например, при покупке в продуктовом магазине цены на товары включают, в частности, комиссию, которую магазин должен заплатить банку за платежные операции по карте, — отвел представитель Tavid Сийм Нымм. — Tavid, с другой стороны, является финансовым учреждением, которое предлагает клиентам платежные услуги и товары, цена которых зависит от колебаний финансового рынка — драгоценные металлы и валюту“.

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