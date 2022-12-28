Продавец клиенту: Не хотите переплачивать? Идите в банкомат и снимите наличные!(12)
В качестве новогоднего подарка Станислав Комаров решил купить в фирме Tavid пятиграммовый слиток золота. Придя в бюро обслуживания в Kristiine keskus, мужчина узнал, что если он будет оплачивать покупку карточкой, то к стоимости прибавится 1%. „Если не хотите переплачивать, то идите в банкомат и снимите наличные“, — посоветовали Станиславу продавцы. Правомерны ли такие действия со стороны продавца? И законно ли снимать дополнительные деньги за оплату банковской картой? Разбирался RusDelfi.
Мужчина все же подарок приобрел, но вместо 323,82 евро в магазине сняли 324,04 и этот процент. „Я спросил, почему такая наценка? — рассказывает Станислав. — Мне ответили, что так как с транзакций банк снимает свой процент, то они его берут с покупателя. Причем в чеке данный процент указан как lisateenustasu, но я не заказывал эту дополнительную услугу“.
„Как мне кажется, что если товар сколько стоит, то совершенно не важно, каким способом я его оплачиваю. Или это некий способ получения наличных денег и, возможно, уход от налогов, или еще какие схемы?“ — задается вопросом Станислав.