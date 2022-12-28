Продавец клиенту: Не хотите переплачивать? Идите в банкомат и снимите наличные!

Мужчина все же подарок приобрел, но вместо 323,82 евро в магазине сняли 324,04 и этот процент. „Я спросил, почему такая наценка? — рассказывает Станислав. — Мне ответили, что так как с транзакций банк снимает свой процент, то они его берут с покупателя. Причем в чеке данный процент указан как lisateenustasu, но я не заказывал эту дополнительную услугу“.