Мартин Херем о российской угрозе: я не могу сказать, много ли у нас времени для передышки

По словам Херема, доставка в Эстонию из США ракетной системы HIMARS означает то, что можно подготавливаться к закупке собственного вооружения.

Командующего не очень беспокоит то, что 300-километровый радиус действия системы может иметь провоцирующее значение для россиян. „Тот, кто является нашим возможным агрессором, обладает сегодня всеми этими возможностями в паре десятков километров от нашей границы. Почему вдруг наша такая же способность должна сделать ситуацию тревожней? Скорее появляется равновесие“, - сказал Херем.

„Я не могу сказать, много ли у нас времени для передышки“, - сказал Херем, возвращаясь к своей недавней нашумевшей статье, в которой он предположил, что Россия не перестанет быть угрозой для Эстонии и после поражения в войне с Украиной.

„Это главное. Я не говорил, что мы не сможем противостоять угрозе. Я просто хотел сказать, что мы должны быть к этому готовы“.