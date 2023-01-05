МНЕНИЕ | Генерал Мартин Херем: как бы ни закончилась война в Украине, агрессия России к соседям никуда не исчезнет
Сегодня мы все ждем окончания войны между Украиной и Россией. Широко распространено мнение, что для прекращения этой войны Российская Федерация должна вывести свои войска с территории Украины. В том числе из Восточной Украины и Крыма. Это то, чего мы все хотим и на что мы надеемся. Представим, что так и случилось. Но каково будет наше положение тогда? Есть некоторые обстоятельства, которые не позволяют нам видеть будущее в слишком позитивном свете, пишет Мартин Херем на своей странице в социальной сети.
Пока отложим в сторону сценарий, когда российские войска физически покинули территорию Украины, но у России еще есть возможность бомбить на расстоянии. Представим себе, что война хотя бы на какое-то время „замрет“ у государственных границ 2014 года.
Во-первых, Российская Федерация официально и публично объявило большую часть Украины своей территорией. Как бы это ни было неправильно с точки зрения международного права, Россия неоднократно и публично заявляла: „Это часть России, и мы намерены защищать ее в случае необходимости“.
Трудно представить, какое оправдание даст Россия для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться. Как „могущественная Россия“ объяснит такое поведение своему народу и продемонстрирует его Западу - своему конкуренту? Если Российская Федерация не откажется от этих требований, а сегодня это маловероятно, то мир будет строиться на очень слабой почве.
Во-вторых, оправдание войны изменилось в ходе самой войны. Это произошло как в российском руководстве, так и в СМИ, и в обществе. Если изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать „опасную Украину“ и это было в основном связано с украинским правительством в Киеве, то теперь такие выражения больше не используются. Мы все чаще слышим о сатанистах и педофилах из НАТО или ЕС, против которых сражается Россия. Война все больше превращалась в „священную войну“, борьбу с совершенно неприемлемым и опасным для русской культуры и ценностей явлением.
В-третьих, изменилось отношение к украинцам как к народу. С летних месяцев российские СМИ все чаще стали высмеивать страдания украинского народа (а не власти). Например, политики на государственном российском телевидении обещали на Рождество отправить киевским детям ракету. В передаче было высказано предположение, что пожилые украинские женщины платят за изнасилование собственными „гробовыми деньгами“. В ситуации, когда миллионы украинцев остались без электричества, в новостях смеются над тем, что украинцы не умеют пользоваться генераторами или газовыми плитами, тем самым вызывая пожары. С насмешкой говорят о „генераторах-убийцах“.
В телепередачах предлагается уничтожить гражданскую инфраструктуру, потому что это вынудить украинское население сдаться. В противном случае они утонут в собственных фекалиях или умрут от вызванной ими эпидемии. В одной телепередаче было открыто сказано, что в случае необходимости нужно убить целое поколение украинцев, а то и миллионы, чтобы украинцы никогда больше не относились к России враждебно. Шаг за шагом создается эмоциональное оправдание геноцида.
И наконец, в-четвертых, гнев и ненависть будут проявляться многие десятилетия. Десятки тысяч российских граждан погибли от рук украинцев и при поддержке Запада. Члены семей и друзья погибших считают, что в этих потерях виноваты враги России, то есть Украина и поддержавшие ее западные страны. Еще больше россиян лишились здоровья. Раненые солдаты будут помнить о (проигранной) войне. Гротескным образом здесь проявляется и побочный результат мобилизации: общество вовлекается в ненависть.