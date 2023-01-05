МНЕНИЕ | Генерал Мартин Херем: как бы ни закончилась война в Украине, агрессия России к соседям никуда не исчезнет

Пока отложим в сторону сценарий, когда российские войска физически покинули территорию Украины, но у России еще есть возможность бомбить на расстоянии. Представим себе, что война хотя бы на какое-то время „замрет“ у государственных границ 2014 года.

Во-первых, Российская Федерация официально и публично объявило большую часть Украины своей территорией. Как бы это ни было неправильно с точки зрения международного права, Россия неоднократно и публично заявляла: „Это часть России, и мы намерены защищать ее в случае необходимости“.

Трудно представить, какое оправдание даст Россия для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться. Как „могущественная Россия“ объяснит такое поведение своему народу и продемонстрирует его Западу - своему конкуренту? Если Российская Федерация не откажется от этих требований, а сегодня это маловероятно, то мир будет строиться на очень слабой почве.

Во-вторых, оправдание войны изменилось в ходе самой войны. Это произошло как в российском руководстве, так и в СМИ, и в обществе. Если изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать „опасную Украину“ и это было в основном связано с украинским правительством в Киеве, то теперь такие выражения больше не используются. Мы все чаще слышим о сатанистах и ​​педофилах из НАТО или ЕС, против которых сражается Россия. Война все больше превращалась в „священную войну“, борьбу с совершенно неприемлемым и опасным для русской культуры и ценностей явлением.