ФОТО | Странные „ледяные яйца“ усеяли эстонское побережье

Специалист по льду из Финского метеорологического института (FMI) Джуни Вайнио объясняет в yle.fi, что „ледяные яйца“ – это не сверхъестественное явление, хотя, несомненно, редкое. Подобные объекты обычно формируются на пляже с мелким песком накатывающейся холодной водой. Вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер обеспечивает нарастание льда. „Слишком сильный ветер помешал бы формированию шара. С другой стороны, при спокойном ветре вода просто замерзла бы ровным слоем“, – отмечает Вайнио.