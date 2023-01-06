ФОТО | Странные „ледяные яйца“ усеяли эстонское побережье(1)
Эстонский синоптик Кайро Кийтсак опубликовал в социальных сетях фотографию довольно редкого природного явления: на побережье замечены шарообразные ледяные объекты, именуемые в народе „ледяными яйцами“.
Специалист по льду из Финского метеорологического института (FMI) Джуни Вайнио объясняет в yle.fi, что „ледяные яйца“ – это не сверхъестественное явление, хотя, несомненно, редкое. Подобные объекты обычно формируются на пляже с мелким песком накатывающейся холодной водой. Вода замерзает вокруг мелких камней или мусора, а ветер обеспечивает нарастание льда. „Слишком сильный ветер помешал бы формированию шара. С другой стороны, при спокойном ветре вода просто замерзла бы ровным слоем“, – отмечает Вайнио.
То есть в результате комбинации действия ветра, очертания береговой линии и температуно-ветрового режима происходит обкатывание ледяной шуги и образуются во множестве подобные ледяные шары.