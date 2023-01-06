Президент Эстонии провозгласил Закон о семейных пособиях

Напомним, что в первоначальном виде принятый Рийгикогу закон (7 декабря 2022) Алар Карис утверждать не стал. Он счел одно из положений закона противоречащим Конституции и направил его на повторное рассмотрение в парламент.

„Принятый Рийгикогу закон содержит нормативно-технический брак, несовершенство которого приводит к противоречию с Конституцией“, - отметил 22 декабря глава государства.

Сегодня при утверждении закона Алар Карис сделал следующее заявление:

„Я провозглашаю закон, потому что Рийгикогу удалил положение, которое порождало противоречие с Конституцией.

Однако я помню, что Эстонская Республика построена на свободе, праве и справедливости. Сейчас я особенно подчеркиваю слово справедливость.

Я, кто вместе с супругой воспитал троих детей, вижу несправедливость в поддержке семей с одним и двумя детьми, как это закреплено в вступающим в силу Законе о семейных пособиях. Чувство несправедливости испытывают и многие родители, которые считают особую заботу о многодетных семьях, прописанной в Конституции, необходимой, но не понимают, почему нельзя так же относиться к семьям, где растет меньше детей.

Именно обоснование политического выбора помогло бы уменьшить чувство несправедливости, которое многие неизбежно испытывают в случае неравного обращения и тогда, когда неравенство не находится в противоречии с Конституцией“.

Дополняется!