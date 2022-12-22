Алар Карис отказался провозглашать закон о семейных пособиях

„Принятый Рийгикогу закон содержит нормативно-технический брак, несовершенство которого приводит к противоречию с Конституцией“, - сказал глава государства.

В своем решении Карис поясняет, что второе предложение части 1 статьи 2 принятого закона юридически неясно и потому противоречит части 2 статьи 13 Конституции, согласно которой закон защищает каждого от произвола государственной власти. Закон дополняет пункт 5 статьи 101 Закона о семье вторым и третьим предложениями в следующей редакции: „Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного детского пособия и половины пособия для многодетной семьи, которое делится поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при назначении алиментов только в случае, если оно выплачивается за совместных детей“. Придать однозначное содержание последнему предложению невозможно даже с помощью общепринятых приемов толкования.

„Поэтому я не провозгласил закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье и отправляю его обратно в Рийгикогу“, — сказал президент Карис.

Президент Республики считает необходимым, чтобы депутаты еще раз обсудили закон и привели его в соответствие с Конституцией ЭР.

„Упомяну и другие соображения, которые не касаются противоречия с Конституцией, но все же вынуждают меня не провозглашать закон, — сказал президент Карис. — Принятый Рийгикогу закон предусматривает индексацию пособия для многодетной семьи, в результате чего возникает разница с детским пособием, которое не индексируется. Также не индексируется пособие родителя-одиночки. Возникает вопрос, насколько оправдано решение оставить все семьи, имеющие менее трех детей, незащищенными от риска роста цен, вне зависимости от их экономического положения. Другими словами, непонятно, почему особая забота государства должна выражаться вдобавок к сумме пособия еще и в подобного рода неравенстве“.