Алар Карис отказался провозглашать закон о семейных пособиях(46)
Президент Алар Карис не стал провозглашать принятые Рийгикогу 7 декабря закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье, поскольку посчитал, что они противоречат Конституции.
„Принятый Рийгикогу закон содержит нормативно-технический брак, несовершенство которого приводит к противоречию с Конституцией“, - сказал глава государства.
В своем решении Карис поясняет, что второе предложение части 1 статьи 2 принятого закона юридически неясно и потому противоречит части 2 статьи 13 Конституции, согласно которой закон защищает каждого от произвола государственной власти. Закон дополняет пункт 5 статьи 101 Закона о семье вторым и третьим предложениями в следующей редакции: „Считается, что потребности ребенка могут быть удовлетворены за счет полного детского пособия и половины пособия для многодетной семьи, которое делится поровну между всеми детьми семьи, получающей пособие. Предполагается, что пособие для многодетной семьи учитывается при назначении алиментов только в случае, если оно выплачивается за совместных детей“. Придать однозначное содержание последнему предложению невозможно даже с помощью общепринятых приемов толкования.
„Поэтому я не провозгласил закон о семейных пособиях и закон о внесении изменений в закон о семье и отправляю его обратно в Рийгикогу“, — сказал президент Карис.
Президент Республики считает необходимым, чтобы депутаты еще раз обсудили закон и привели его в соответствие с Конституцией ЭР.
„Упомяну и другие соображения, которые не касаются противоречия с Конституцией, но все же вынуждают меня не провозглашать закон, — сказал президент Карис. — Принятый Рийгикогу закон предусматривает индексацию пособия для многодетной семьи, в результате чего возникает разница с детским пособием, которое не индексируется. Также не индексируется пособие родителя-одиночки. Возникает вопрос, насколько оправдано решение оставить все семьи, имеющие менее трех детей, незащищенными от риска роста цен, вне зависимости от их экономического положения. Другими словами, непонятно, почему особая забота государства должна выражаться вдобавок к сумме пособия еще и в подобного рода неравенстве“.
„Как подтверждают многочисленные письма, которые я получил, причастные родители воспринимают выборочную индексацию как вопиющую несправедливость“, — сказал глава государства. Он считает, что в сложившейся ситуации в пояснительной записке к закону необходимо аргументировать, почему к семьям с одним или двумя детьми нельзя относиться так, чтобы и они получали большую выгоду. „Одна из целей аргументации — уменьшение возникающего в обществе чувства несправедливости, которое может сопровождать неравное обращение даже тогда, когда это не противоречит Конституции“, — добавил Карис.
„Я признаю, что нельзя требовать от Рийгикогу подробного обоснования размера пособия или исследований, которые подтверждали бы, что та или иная льгота действительно увеличит рождаемость. Рийгикогу имеет право тестировать меры, о которых известно лишь, что они могут способствовать выбранным целям. С другой стороны, как президент Республики я не могу мириться с таким законотворчеством, в котором полностью избегают аргументации, используя в качестве предлога коалиционный договор“, — резюмировал президент.
Министерство социальных дел о решении президента: в январе семейные пособия будут выплачены в прежних размерах
В связи с решением Президента Республики вернуть в Рийгикогу закон о семейных пособиях, в январе государство выплатит семейные пособия в действовавших до сих пор размерах. Министерство социальных дел считает, что необходимо в кратчайшие сроки внести ясность в вопрос поддержки семей и ждет следующих шагов Рийгикогу и президента.
Люди обязательно получат семейные пособия, на которые они имеют право в соответствии с действующим законодательством.
Детское пособие составляет 60 евро на первого и второго ребенка и 100 евро на третьего ребенка, пособие для многодетной семьи – 300 евро для семьи, воспитывающей 3-6 детей, и 400 евро для семьи, воспитывающей 7 и более детей. Пособие на ребенка, воспитываемого родителем-одиночкой, составляет 19,18 евро.
Обычно пособия поступают семьям 8-го числа каждого месяца, однако в январе деньги могут прийти с опозданием. Закон позволяет выплачивать семейные пособия в течение всего календарного месяца.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийcало, ситуация неясна и зависит от дальнейших решений Рийгикогу. „Пока Департамент социального страхования может полагаться только на действующий закон. Мы сделаем все возможное, чтобы пособия доходили до людей вовремя. Из-за новых изменений возможны ошибки в выплатах, но все семьи могут быть уверены, что пособия в любом случае дойдут до них в январе“.
7 декабря этого года Рийгикогу принял Закон о семейных пособиях, согласно которому с 1 января 2023 года должны были применяться более высокие ставки. Поскольку закон не может вступить в силу частично, весь законопроект целиком был отправлен обратно в Рийгикогу.
Пособие на детей выплачивается 163 000 семьям, пособие для многодетной семьи получают 23 800 семей, пособие на ребенка родителя-одиночки – 8 200 семей.