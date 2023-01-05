Министры поспорили на тему приостановки государством пенсионных платежей

Министерство финансов сообщило в понедельник, что в январе примерно 342 000 вкладчикам во II пенсионную ступень будут компенсированы приостановленные государством в период коронакризиса платежи, на что из бюджета выделено около 270 млн евро.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (партия Isamaa) заверил, что в будущем у партии нет в планах приостанавливать пенсионные платежи. Политик добавил, что решение принималось перед лицом неизвестности. А предложение компенсировать продуктивность пришло из парламента. „Считаю, что это было в отношении людей, которые делают пенсионные накопления, честно“, - сказал он.

„Некоторые люди подают это так, что это у нас был огромный источник инфляции“, - сказал Рейнсалу, говоря о том периоде, когда люди в массовом порядке стали забирать свои вклады из Второй ступени. „Если мы посмотрим на инфляцию в нашем регионе или странах Балтии, то инфляция у нас непозволительно высокая, мы должны работать во имя того, чтобы ее снизить“, - отметил Рейнсалу.

„Одна из возможностей - ввести расходы в кому, без сомнения это более болезненно, и мы должны искать возможности снижать цены товаров и услуг, оказывающих основное инфляционное давление“.

Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) тоже согласилась, что платежи во вторую ступень больше приостанавливать не будут, так как они не являются средством бюджетной политики, которое используют для снижения расходов. По ее словам, в кризис, при принятии быстрых решения, чтобы смягчить краткосрочные последствия, нельзя забывать о долгосрочных планах. „Здесь нужна очень ясная политическая позиция“, - сказала она.