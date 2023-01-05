Министры поспорили на тему приостановки государством пенсионных платежей(1)
На сегодняшней пресс-конференции правительства у министров возникла дискуссия на тему: в последний ли раз в 2020 году были приостановлены платежи во Вторую пенсионную ступень.
Министерство финансов сообщило в понедельник, что в январе примерно 342 000 вкладчикам во II пенсионную ступень будут компенсированы приостановленные государством в период коронакризиса платежи, на что из бюджета выделено около 270 млн евро.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (партия Isamaa) заверил, что в будущем у партии нет в планах приостанавливать пенсионные платежи. Политик добавил, что решение принималось перед лицом неизвестности. А предложение компенсировать продуктивность пришло из парламента. „Считаю, что это было в отношении людей, которые делают пенсионные накопления, честно“, - сказал он.
„Некоторые люди подают это так, что это у нас был огромный источник инфляции“, - сказал Рейнсалу, говоря о том периоде, когда люди в массовом порядке стали забирать свои вклады из Второй ступени. „Если мы посмотрим на инфляцию в нашем регионе или странах Балтии, то инфляция у нас непозволительно высокая, мы должны работать во имя того, чтобы ее снизить“, - отметил Рейнсалу.
„Одна из возможностей - ввести расходы в кому, без сомнения это более болезненно, и мы должны искать возможности снижать цены товаров и услуг, оказывающих основное инфляционное давление“.
Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) тоже согласилась, что платежи во вторую ступень больше приостанавливать не будут, так как они не являются средством бюджетной политики, которое используют для снижения расходов. По ее словам, в кризис, при принятии быстрых решения, чтобы смягчить краткосрочные последствия, нельзя забывать о долгосрочных планах. „Здесь нужна очень ясная политическая позиция“, - сказала она.
Министр госуправления Рийна Солман (Isamaa) сказала, что можно критиковать ранее сделанное, но сделанные при создании второй ступени ошибки надо исправлять. „Если мы посмотрим, то в случае второй ступени получается в самом деле так, что те люди, которые стали там участвовать, особенно низкооплачиваемые, от этого ничего не выиграли, и нет смысла считать этих людей глупыми“, - сказала Солман. Она отметила, что правительство должно теперь двигаться дальше вперед с пенсионной реформой и сосредоточиться на повышении финансовой грамотности людей.
По мнению министра финансов Аннели Аккерман (Партия реформ), та оценка, что пенсионная реформа не повлияла на инфляцию, неправильная. „Я действительно надеюсь, что этого больше не сделают, потому что в самом деле этим не играют. Задним числом можно сказать, что это обошлось налогоплательщику очень дорого. Выплаты из Второй пенсионной ступени конечно повлияли на инфляцию, потому что увеличили денежную массу на рынке. Сильно или нет, но, конечно, это повлияло на инфляцию“.
По мнению ряда экспертов, приостановка пенсионных выплат была ошибкой, которая дорого обошлась государству. Даже если не брать инфляционное давление в результате выведенных вкладчиками из Второй ступени денег.
„Это решение обойдется каждому жителю Эстонии - от младенца до старика - примерно в 20 евро на человека государственных средств, которые можно было бы использовать по-другому“, - отметил, например, член правления LHV Varahaldus Йоэль Кукемелк.