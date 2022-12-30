30.12.2022, 15:15
ГРАФИК | Государству придется компенсировать вкладчикам II пенсионной ступени огромную сумму. Эксперт: это была ошибка
ФОТО: | Delfi Meedia
Государство должно компенсировать людям платежи во вторую пенсионную ступень, приостановленные государством с 1 июля 2020 по 31 августа 2021 года. Вместе с компенсацией основной части (4%) будет компенсирована и предполагаемая продуктивность, которая в среднем будет достигать почти 9 процентов от суммы основной части, пишет Ärileht.
Компенсируемая основная часть составляет 248 млн евро, к этому добавляется продуктивность (то есть сумма за то, что эти невыплаченные государством деньги не работали в пенсионных фондах), которая будет рассчитываться за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года, пояснила советник Министерства финансов Керту Федотов.