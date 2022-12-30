ГРАФИК | Государству придется компенсировать вкладчикам II пенсионной ступени огромную сумму. Эксперт: это была ошибка

Компенсируемая основная часть составляет 248 млн евро, к этому добавляется продуктивность (то есть сумма за то, что эти невыплаченные государством деньги не работали в пенсионных фондах), которая будет рассчитываться за период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года, пояснила советник Министерства финансов Керту Федотов.