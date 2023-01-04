Алар Карис: русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, у него другой алфавит и его сложнее освоить

Из-за войны изменилось отношение ко всему русскому, в том числе к русскому языку, отметил Титов. Сейчас ведется активная дискуссия о том, что в большинстве эстонских школ в качестве второго иностранного языка в основном предлагают русский, и это плохо, что нужно меньше учить русский и больше внимания уделять другим языкам, но в Эстонии для этих целей не хватает учителей. Вот что на это ответил президент:

„Я считаю, чем больше языков человек знает, тем лучше. Пока нам в головы не вставят чипы, и мы не сможем понимать другие языки автоматически. Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский, к сожалению, нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. По крайней мере, так говорят учителя. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой. Мы сейчас сидим на мызе Вана-Вигала, которую в свое время сожгли вместе с уникальной библиотекой – в ней было 20 000 томов плюс архив, в основном – книги на немецком. Нет причин бороться с языками и всем тем, что на них написано“.