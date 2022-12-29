Алар Карис: нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой(6)
Самые важные темы уходящего года президент Эстонии Алар Карис обсудил вместе с ведущим Андреем Титовым на ETV+.
Президент полагает, что нет причин бороться с русской литературой, но вместе с тем считает переход на эстоноязычное образование необходимым; напоминает, что в войне обязательно нужно выбирать сторону; признается, что с Путиным ему разговаривать не о чем, и делится секретом, как прожить в браке 45 лет.
Как и в прошлом году, президент решил провести встречу в школе Вана-Вигала, что в Рапламаа, в полутора часах езды от Таллинна. По его словам, разумеется, можно все делать в Кадриорге, но „у мызных школ есть свое очарование“. У мызы Вана-Вигала интересное прошлое, которое, по словам президента, актуально и сегодня: „В свое время эту мызу спалили, и сегодня у нас тоже пожары повсюду“.
Первой темой, свое мнение о которой высказал Алар Карис, стал переход на эстонский язык обучения. Год назад президент говорил, что быстро перевести образование на государственный язык не получится из-за нехватки учителей, и называл ныне принятый Рийгикогу закон сыроватым, однако незадолго до Рождества в этом году все-таки поставил под ним свою подпись.
К счастью, у нас есть учителя и вне школ. И наша задача - возвратить их в школы.
„Я слежу за тем, как процесс развивается. Мы можем назначать сроки, это нужно делать, но в то же время необходимо гарантировать, что мы добьемся результата - рано или поздно, - отвечает Карис на вопрос, почему он подписал документ. - Да, учителей как не хватало год назад, так и не хватает, и проблема, скорее, усугубилась. Но, к счастью, у нас есть учителя и вне школ. И, может быть, наша задача - возвратить их в школы“.
Обучение на эстонском языке, по мнению президента, важно. А сожаления, говорит он, достойно то, что „мы за тридцать лет не успели добиться того, чего хотим“, и считает, что нужно ускориться с решением этого вопроса.
Ситуацию, в которой русская школа, русские учителя, русские дети остаются, только теперь последние будут учиться на эстонском языке, Карис называет „немного проблемной“, особенно в тех регионах, где нет эстоноязычной среды.
„Хотя и в Нарве можно найти мотивированную молодежь, которая выучила эстонский язык, - говорит президент. - Нельзя, чтобы качество образования падало, нужно поднапрячься, потому что обучение на эстонском важно для всех нас. Молодым людям необходимо освоить эстонский хотя бы для того, чтобы участвовать в обсуждении вопросов местной жизни“.
Отвечая на вопрос, не будет ли в такой ситуации выходом единая школа, где русскоязычные и эстоноязычные дети находились бы вместе не только во время учебного процесса, но общались между собой вне его, Карис говорит, что „наша задача - наблюдать за этим процессом, как он будет развиваться“, и рекомендует начинать с детских садов, ссылаясь на собственный опыт: его четырехлетний ребенок за полгода выучил местный язык за рубежом, потому что для этого была благоприятная среда.
Следующей темой для обсуждения неизбежно стала война в Украине. Многое на ее фоне в этом году делалось быстро, принимались различные решения, законопроекты, и одним из таких решений стала борьба с советскими монументами. Алар Карис полагает, что памятникам вроде Бронзового солдата место действительно на кладбище или в музее, а что делать с мемориалом Маарьямяги, по словам президента, решат „умные люди“ - то есть парламентская комиссия и специалисты.
„Разумеется, у нас есть эксперты, мнение которых куда весомее моего. Я могу высказать только свое личное мнение. Бронзового солдата мы перенесли на кладбище, и самое место таким памятникам либо на кладбище, если речь о могилах, либо в музее. Конечно, остается ряд памятников, у которых есть художественная ценность, и что с ними делать – надо обсуждать. Один из таких памятников – комплекс на Маарьямяги. Умные люди решат, что с ним делать. Я хочу сказать одно: не стоит тратить столько энергии на отдельные элементы подобных памятников. Мне кажется, у нас есть проблемы поважнее. Само собой, есть символы, которые надо было убрать, и одним из них определенно был советский танк“, – говорит президент.
Не стоит тратить столько энергии на отдельные элементы подобных памятников. Мне кажется, у нас есть проблемы поважнее.
Карису напомнили, что в новостях показывали людей, которые плакали из-за того, что Нарвский танк был демонтирован.
„Я ездил в Украину и видел людей, которые тоже плакали. Рядом с такими же танками. Российскими танками, которые уничтожили их дома. Думаю, слезы украинцев стали одной из причин, почему я уверен, что этот танк нужно было убрать. Этот символ трансформировался, стал другим. Что касается идентичности, я думаю, это и есть то важное, что живущим здесь сегодня русским нужно понять. И многие это поняли. Я ездил в Нарву, где обсуждали как раз вопрос идентичности: „Кто мы такие?“ Нарва в этом смысле особенный город. После войны его заселили людьми с другим бэкграундом, для которых Нарва исторически не имела прежнего значения. Недавно я ездил смотреть нарвский спектакль Юлии Ауг. Очень его рекомендую. Из него становится куда яснее, почему Нарва сегодня такая, какая есть“, – подчеркивает Карис.
Президент по-прежнему считает, что, чтобы настал мир, нужно выбрать сторону в текущей войне, и нельзя быть „неопределившимся человеком, который просто за мир“. По его мнению, рано или поздно настанет день, когда мир будут обсуждать за столом переговоров, но когда это случится - решать Украине.
Слезы украинцев стали одной из причин, почему я уверен, что этот танк нужно было убрать.
Что касается проживающих на территории Эстонии граждан России, число которых в последнее время увеличилось и против которых появляются все новые инициативы, Карис ссылается на эстонскую конституцию и на то, что лишение таких людей права голоса ей противоречит.
„У нас нет двух сортов граждан Эстонской Республики: тех, кого можно выбирать, и тех, кого нельзя“, - напоминает президент.
Вместе с тем он полагает, что в изменении конституции „нет ничего опасного“, однако „менять основной закон по пустякам – нет причин“.
Ни для кого не секрет, что из-за войны изменилось отношение ко всему русскому, многие эстонцы считают, что изучение русского как второго иностранного языка в школах - это плохо, но президент Эстонии думает, что чем больше языков человек знает, тем лучше: „Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой“. Он также подчеркивает, что „часть образования – то, что мы способны литературу, которая не соответствует сегодняшнему пониманию того, каким мы хотели бы видеть мир, понимать в соответствии с ее эпохой: когда книга была написана, и почему она была написана [...] Винить в чем-либо язык не стоит“.
Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой.
На вопрос, о чем бы президент Эстонии побеседовал с президентом России Владимиром Путиным, случись им встретиться, Алар Карис ответил, что причин говорить с Путиным у него нет, ведь даже лидеры крупных государств предпринимали подобные попытки - безуспешно.
Уже не секрет, что президент поддерживает, как он особенно подчеркивает, обсуждение расходов на оборону до 3% от ВВП. Именно это обсуждение, по его мнению, и должно дать ответ, есть ли у страны для этого ресурсы.
Никакой военной угрозы, по словам Кариса, для страны нет, хотя он напоминает, что „в сегодняшнем мире надо быть готовым ко всему“. Вопросы безопасности касаются не только военного дела, говорит президент. Это и энергетика, и выпавший на Сааремаа и лишивший множество домохозяйств электричества снег.
Парламентской культурой страны Алар Карис, как он уже не раз упоминал, не очень доволен.
„Но, опять же, если посмотреть на другие страны, то до драк, до кулаков у нас, к счастью, еще не дошло, - говорит президент. - Так что нам есть куда развиваться - в плохом смысле. Но я считаю, что могло бы быть больше вежливости. То, как мы разговариваем, как ведем себя, больше характеризуют слова „детский сад“. Впрочем, до выборов остались считанные месяцы, посмотрим, как будут вести себя наши парламентарии. Этим членам Рийгикогу надо понимать, что важны аргументы, а не то, насколько громко их выкрикивают“.
До драк, до кулаков у нас, к счастью, еще не дошло.
Он подчеркивает, что в демократическом обществе люди - и политики, и избиратели - имеют право высказывать свое мнение, и это важно.
По его мнению, оценивать его деятельность как президента можно будет через пять или десять лет, но точно не спустя год, - а именно столько Карис находится на своем посту.
„Оценка будет, но сам я сейчас про этот год ничего сказать не могу. Пусть все немного устоится“, - предлагает он.
В любой войне есть свои герои. И главными героями уходящего года Алар Карис называет не только украинцев, но и эстонцев.
„Герои сегодня, я полагаю, все-таки украинцы, которые сражаются за свою страну. Думаю, и жители Эстонии, которые сумели выстоять, тоже герои [...] Пока что мы не жалуемся. Будем надеяться, что так будет и дальше. Что до антигероев, главный антигерой – агрессор, будь это член семьи или страна, которая хочет завоевать другие страны“.
Жители Эстонии, которые сумели выстоять, тоже герои.
В конце интервью президенту задали довольно личный вопрос: как долго и счастливо жить с любимым человеком?
С супругой Карис живет уже 45 лет, и главный совет, который он дает молодым людям Эстонии, где практически каждый второй брак заканчивается разводом, - это уметь решать проблемы.
„Важно, чтобы проблемы решались, важно уметь их решать. Может, помогло то, что мы немного поездили по миру, работали и жили в разных странах, – это нас сплачивало, а иногда и разлучало. Такие маленькие элементы идут на пользу всякому браку“, - делится президент и желает всем счастливого нового года!