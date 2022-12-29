Алар Карис: нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой

Как и в прошлом году, президент решил провести встречу в школе Вана-Вигала, что в Рапламаа, в полутора часах езды от Таллинна. По его словам, разумеется, можно все делать в Кадриорге, но „у мызных школ есть свое очарование“. У мызы Вана-Вигала интересное прошлое, которое, по словам президента, актуально и сегодня: „В свое время эту мызу спалили, и сегодня у нас тоже пожары повсюду“.

Первой темой, свое мнение о которой высказал Алар Карис, стал переход на эстонский язык обучения. Год назад президент говорил, что быстро перевести образование на государственный язык не получится из-за нехватки учителей, и называл ныне принятый Рийгикогу закон сыроватым, однако незадолго до Рождества в этом году все-таки поставил под ним свою подпись.

К счастью, у нас есть учителя и вне школ. И наша задача - возвратить их в школы. Алар Карис

„Я слежу за тем, как процесс развивается. Мы можем назначать сроки, это нужно делать, но в то же время необходимо гарантировать, что мы добьемся результата - рано или поздно, - отвечает Карис на вопрос, почему он подписал документ. - Да, учителей как не хватало год назад, так и не хватает, и проблема, скорее, усугубилась. Но, к счастью, у нас есть учителя и вне школ. И, может быть, наша задача - возвратить их в школы“.

Обучение на эстонском языке, по мнению президента, важно. А сожаления, говорит он, достойно то, что „мы за тридцать лет не успели добиться того, чего хотим“, и считает, что нужно ускориться с решением этого вопроса.

Ситуацию, в которой русская школа, русские учителя, русские дети остаются, только теперь последние будут учиться на эстонском языке, Карис называет „немного проблемной“, особенно в тех регионах, где нет эстоноязычной среды.

„Хотя и в Нарве можно найти мотивированную молодежь, которая выучила эстонский язык, - говорит президент. - Нельзя, чтобы качество образования падало, нужно поднапрячься, потому что обучение на эстонском важно для всех нас. Молодым людям необходимо освоить эстонский хотя бы для того, чтобы участвовать в обсуждении вопросов местной жизни“.