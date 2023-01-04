Нет - алкоголю и азартным играм: спортивно-концертный комплекс в столичном Хааберсти несколько недель без названия

Управляющая ареной компания Best Idea OÜ (она принадлежит бизнесмену Марселю Вихманну) решила в прошлом году, что с 1 января 2023 года будет заменен находящийся над главным входом логотип. Если раньше многие годы там красовалась надпись Saku Suurhall, то в дальнейшем комплекс будет носить имя Unibet Arena.

Однако физическая смена вывески застопорилась, и на прохожих с высоты смотрит вместо логотипа лишь каркас.

Руководитель Unibet Eesti Эрго Марусте сказал Delfi, что название Unibet Arena на фасаде здания планируют установить еще в январе.

„Ребрендинг в широком смысле требует, конечно, еще нескольких месяцев. У нас есть долгосрочный план, мы хотим всё сделать хорошо и не должны никуда торопиться“, - отметил он.

Собственником товарного знака Unibet является зарегистрированная на Мальте компания Lexbyte Digital Limited. Под этим брендом предлагаются услуги азартных игр или онлайн-казино.

Тем самым Unibet Arena указывает в прямом смысле на то, что в здании находится центр азартных игр. Гендиректор Языкового департамент Ильмар Томуск сказал, что с точки зрения Закона о языке, должно быть извещение для общественности и на эстонском языке о том, с чем на самом деле мы имеем дело.

Подробнее о дискуссии, касающейся смены названия спортивно-концертного комплекса в Хааберсти, читайте здесь.