03.01.2023, 10:50
Новое название Saku Suurhall создает прецедент: бренды оператора азартных игр могут быть показаны практически в любой точке публичного пространства Эстонии(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новое название концертно-спортивного центра - Unibet Arena, расположенного в Хааберсти в Таллинне, создает прецедент, который показывает, что эстонские власти разрешают вывешивать бренды организаторов азартных игр практически в любом общественном месте, пишет Forte.
Unibet и Maria Casino являются товарными знаками, принадлежащими Lexbyte Digital Limited, компании, расположенной на Мальте. Налогово-таможенный департамент Эстонии предоставил этой компании право предлагать услуги азартных игр или онлайн-казино, а также услуги онлайн-тотализатора или тотализатора в Эстонии. Таким образом, это явно товарные знаки оператора азартных игр, на которые закон о рекламе наложил ряд ограничений.