Новости Эстонии
03.01.2023, 10:50

Новое название Saku Suurhall создает прецедент: бренды оператора азартных игр могут быть показаны практически в любой точке публичного пространства Эстонии

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Конкурс "Евровидения" в Эстонии в 2002 году
Конкурс "Евровидения" в Эстонии в 2002 году
ФОТО: Kroonika arhiiv | Delfi Meedia

Новое название концертно-спортивного центра - Unibet Arena, расположенного в Хааберсти в Таллинне, создает прецедент, который показывает, что эстонские власти разрешают вывешивать бренды организаторов азартных игр практически в любом общественном месте, пишет Forte.

Unibet и Maria Casino являются товарными знаками, принадлежащими Lexbyte Digital Limited, компании, расположенной на Мальте. Налогово-таможенный департамент Эстонии предоставил этой компании право предлагать услуги азартных игр или онлайн-казино, а также услуги онлайн-тотализатора или тотализатора в Эстонии. Таким образом, это явно товарные знаки оператора азартных игр, на которые закон о рекламе наложил ряд ограничений.

Точнее, по закону реклама азартных игр запрещена, кроме как в месте организации азартных игр. Реклама Toto также запрещена как наружная реклама, если только она не опубликована с уведомлением о спонсорстве. В Законе о рекламе также указано, что обозначение места экономической или профессиональной деятельности на его входе рекламой не считается.

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