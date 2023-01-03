Новое название Saku Suurhall создает прецедент: бренды оператора азартных игр могут быть показаны практически в любой точке публичного пространства Эстонии

Unibet и Maria Casino являются товарными знаками, принадлежащими Lexbyte Digital Limited, компании, расположенной на Мальте. Налогово-таможенный департамент Эстонии предоставил этой компании право предлагать услуги азартных игр или онлайн-казино, а также услуги онлайн-тотализатора или тотализатора в Эстонии. Таким образом, это явно товарные знаки оператора азартных игр, на которые закон о рекламе наложил ряд ограничений.

Точнее, по закону реклама азартных игр запрещена, кроме как в месте организации азартных игр. Реклама Toto также запрещена как наружная реклама, если только она не опубликована с уведомлением о спонсорстве. В Законе о рекламе также указано, что обозначение места экономической или профессиональной деятельности на его входе рекламой не считается.