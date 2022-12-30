Эдгара Сависаара похоронят рядом с родителями

„Он всегда хотел, чтобы его похороили на кладбище Вынну рядом с родителями“, — сказала бывшая жена Сависаара Вилья Тоомаст.

На кладбище Вынну покоятся родители Сависаара, прародители, а также брат и сестра. „Мои самые близкие попутчики“, — написал Эдгар Сависаар в 2015 году, опубликовав в соцсетях фотографию посещения кладбища вместе со своими близкими.

Этим сообщением он прервал долгое молчание, которое воцарилось в публичном пространстве после того, как он тяжело заболел.

„Это была моя первая поездка в Южную Эстонию после выписки из больницы. Мы привели в порядок могилы. На месте была большая часть моей семьи, друзья и близкие“, — рассказал тогда Сависаар.

Когда именно состоятся похороны, пока решается.