Яна Тоом: Эдгар был первым, кто стал сознательно привлекать в политику женщин. И русских

Умер Эдгар Сависаар. Человек, без которого Эстония была бы другой.

Эдгар ничего не боялся. Буквально - ничего. Мыслил масштабно, действовал - тоже. Не имел привычки окружать себя политическими мышами - у него не было нужды подчёркивать свою значимость за счет окружающих. Это сказки, что Сависсар был авторитарным - так называемый „ближний круг“ Сависаара был значительно шире и динамичнее, чем „дальний круг“ иного действующего политика.

Писать для него речи было удовольствие (по-русски Эдгар не писал) - он умел придавать сказанному вес и не пытался сглаживать углы. Говорил, как есть. И никогда не сдавал своих. Эдгар был первым, кто стал сознательно привлекать в политику и выдвигать на руководящие должности женщин. И русских.

Я обязана Сависаару очень многим. Гражданством. Политической карьерой. Поддержкой в тяжбе с КаПо. Яркими знакомствами. Огромным количеством уроков, которые по-прежнему бесценны.

Спи спокойно, Эдгар. И спасибо за все.