09.01.2023, 10:44
ПОДСЧИТАЕМ | Закон о семейных пособиях принят. Кто и сколько будет получать?(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис 6 января провозгласил измененный Закон о семейных пособиях.
Парламент по инициативе социальной комиссии внес поправку: из Закона о семье исключено предложение, которое, по мнению президента, является нормативно-техническим браком, который приводит к противоречию с Конституцией. Президент Алар Карис подписал исправленный законопроект, и закон вступит в силу на месяц позже запланированного срока.