ПОДСЧИТАЕМ | Закон о семейных пособиях принят. Кто и сколько будет получать?

Парламент по инициативе социальной комиссии внес поправку: из Закона о семье исключено предложение, которое, по мнению президента, является нормативно-техническим браком, который приводит к противоречию с Конституцией. Президент Алар Карис подписал исправленный законопроект, и закон вступит в силу на месяц позже запланированного срока.

Закон вступит в силу не 1 января, а 1 февраля, но это не означает, что повышение пособий будет отложено на месяц. Пособия вырастут, начиная с нового года, и в январе пособия будут выплачиваться в текущем размере, а разницу между январскими и февральскими пособиями выплатят не позднее 31 мая.