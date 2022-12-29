Мария Захарова - Кае Каллас: „Кайла, Адольф Вами гордился бы“

„Кайла, Адольф Вами гордился бы. Без Вас было бы намного сложнее доказать расчеловечивание коллективного Запада. Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека“, - написала Захарова в своих социальных сетях.

Ранее Каллас в своем интервью отметила, что в Эстонии украинские беженцы сталкиваются со множеством проблем, при этом они должны изъясняться на эстонском языке на минимальном уровне, пройти языковые курсы.

„Временную защиту продлили на один год. Мы сделали все, чтобы у нас появился обзор: где эти беженцы, требуется ли им помощь. Есть ведь люди, которые вернулись в Украину. Это как с Кассой по безработице: если вы получаете от нее пособия, вы должны время от времени проходить курсы, приходить и регистрироваться. То же и с беженцами – они должны регистрироваться: здесь они или уже нет, где они, что делают“, - передает RusERR слова Каллас.

„Курсы эстонского языка – это тоже важно. Мы не хотим, чтобы в Эстонии появилась новая община, которая не говорит по-эстонски. Даже если они вернутся, а 80% беженцев говорят, что хотят вернуться, почему бы в Украине не быть группе людей, которые говорят по-эстонски? В этом нет ничего плохого. Так что, да, именно такой курс мы взяли с самого начала“, - заключила премьер-министр.

О чем еще говорила глава правительства в своем итоговом интервью читайте ЗДЕСЬ.

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