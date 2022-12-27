Энергетический кризис, рост цен, война. Кая Каллас подводит итоги года

2022 прошел под знаком войны, и главный вопрос, которым все задаются, это когда закончится кровопролитие. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что войне придет конец уже в следующем, 2023 году.

„Мы все на это надеемся, - отвечает Каллас на вопрос, не слишком ли смелое это предположение. - Мы бы все хотели, чтобы эта война закончилась, потому что она несет с собой много разрушений, много насилия и несправедливости, всевозможные экономические трудности. Так что, конечно, хотелось бы надеяться, но я не могу давать подобные обещания. Эту войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны. Сделает он это в 2023 году или нет, сказать сложно, но есть надежда, что победить на этой войне он не сможет в принципе. Ему об этом твердят со всех сторон, так что, может, война и правда закончится“.

Эту войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны. Кая Каллас

Что касается принятого Европейским союзом девятого пакета антироссийских санкций, которые оказались не настолько эффективны, чтобы подорвать желание России воевать, премьер-министр говорит, что „с санкциями всегда нужна, так сказать, стратегическая выносливость, чтобы они заработали“, добавляет, что, по имеющейся у нее информации, санкции работают, потому что Россия последовательно требует у Евросоюза от них отказаться, и приводит в пример проблему с вывозом зерна: российская пропаганда взывала к ЕС с просьбой отказаться от санкций, чтобы не случилось голода в мировом масштабе, однако, по словам Каллас, санкции и вывоз зерна никак не связаны, потому что зерно никогда не было под санкциями, а вывоз зерна связан с войной, которая идет в Украине.