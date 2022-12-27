Энергетический кризис, рост цен, война. Кая Каллас подводит итоги года(10)
В преддверии нового года многие люди подводят итоги года уходящего, не осталась в стороне и премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Энергетический кризис, высокие цены, переход на эстоноязычное образование и, конечно, война в Украине - самые важные темы уходящего 2022 года в интервью с премьер-министром обсудила ведущая ETV+ Ульяна Кузьмина.
2022 прошел под знаком войны, и главный вопрос, которым все задаются, это когда закончится кровопролитие. Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что войне придет конец уже в следующем, 2023 году.
„Мы все на это надеемся, - отвечает Каллас на вопрос, не слишком ли смелое это предположение. - Мы бы все хотели, чтобы эта война закончилась, потому что она несет с собой много разрушений, много насилия и несправедливости, всевозможные экономические трудности. Так что, конечно, хотелось бы надеяться, но я не могу давать подобные обещания. Эту войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны. Сделает он это в 2023 году или нет, сказать сложно, но есть надежда, что победить на этой войне он не сможет в принципе. Ему об этом твердят со всех сторон, так что, может, война и правда закончится“.
Эту войну может закончить Путин, если он прекратит воевать и вернется в границы своей страны.
Что касается принятого Европейским союзом девятого пакета антироссийских санкций, которые оказались не настолько эффективны, чтобы подорвать желание России воевать, премьер-министр говорит, что „с санкциями всегда нужна, так сказать, стратегическая выносливость, чтобы они заработали“, добавляет, что, по имеющейся у нее информации, санкции работают, потому что Россия последовательно требует у Евросоюза от них отказаться, и приводит в пример проблему с вывозом зерна: российская пропаганда взывала к ЕС с просьбой отказаться от санкций, чтобы не случилось голода в мировом масштабе, однако, по словам Каллас, санкции и вывоз зерна никак не связаны, потому что зерно никогда не было под санкциями, а вывоз зерна связан с войной, которая идет в Украине.
Война стала переломным моментом в жизни русскоязычных в Эстонии, дала импульс многим общественным процессам, в том числе борьбе с советской символикой в общественном пространстве. Первыми на себе это ощутили нарвитяне. На вопрос, что можно ответить тем, кто считает, что демонтаж Нарвского танка был своеобразной демонстрацией силы со стороны государства, Кая Каллас отвечает, что „танк стал создавать слишком большую напряженность“, и, напоминая о том, что никто не хочет повторения Бронзовой ночи, ссылается на Конституцию, где есть понятие „внутренний мир“.
„Танк открыл раны, которые были у нас в обществе. То, что мы изучали по учебникам истории, стало происходить вновь в Украине, и это полный ужас. А танк символизировал все эти разрушения“, - считает премьер-министр. Однако, напоминает она, напряженность в Нарве возникать перестала: местное горсобрание поначалу собиралось подавать на государство в суд, но затем отказалось от этой идеи.
„Даже если у нас разное понимание прошлого, будущее у нас общее, и на будущем нужно сосредоточиться“, - напоминает она.
В интервью затронули и важную тему перевода школ на эстонский язык обучения. Премьер-министр говорит, что в мире на эстонском языке говорит примерно один миллион человек, а на русском языке - 258 миллионов, „эти языки в разных весовых категориях“, поэтому русский язык и русская культура „никуда не денутся". Образование в эстоноязычных образовательных учреждениях, по мнению Каллас, лучше, чем в русскоязычных, и именно поэтому родители детей, говорящих на русском, все чаще отдают своих детей в детские сады и школы, где преподавание ведется на государственном языке.
Русский язык и эстонский язык в разных весовых категориях.
Переход на эстонский язык обучения должен, по ее словам, происходить постепенно, без интеграции сделать этого не получится. „Общая игра и общее обучение - ровно то, что позволяет выучить эстонский“.
Каллас утверждает, что Министерство образования разработало целую программу действий, где брать новых учителей, как их мотивировать. В Ида-Вирумаа - регионе, где практически нет эстоноязычной среды, - будут введены особые бонусы: зарплата учителей там будет выше, при правительстве будет создан экспертный совет, который при возникновении проблем будет давать конкретные рекомендации, однако никаких исключений для этого региона, даже если переход там будет идти труднее, допускаться не будет, утверждает Каллас.
На вопрос, есть ли причинно-следственная связь между войной в Украине и форсированным переходом на эстонский язык обучения, премьер-министр отвечает, что связь заключается в том, что образование - это вопрос безопасности.
„У нас сложилась ситуация, когда Россия пытается „освобождать“ русскоязычных в других странах. Людей, которым никакое освобождение не нужно. Ясно, что есть особо нацеленная пропаганда, освещение истории, и это вопрос безопасности. Вопрос безопасности для маленького государства. Мы все должны быть в одном инфопространстве“, - говорит Каллас.
Что касается предложения лишить живущих в Эстонии граждан России права голоса на выборах, премьер-министр вновь ссылается на главный закон страны и напоминает, что „совсем отобрать право голоса нельзя, это противоречит Конституции“, однако приостановить это право до тех пор, пока не будут восстановлены добрососедские отношения с Россией, можно. Также Каллас говорит, что „отбирать действующие виды на жительство - значит сильно нарушать права людей“, поэтому об аннулировании действующих ВНЖ речи не идет.
В 2022 году была рекордная инфляция, и многие винят правительство в том, что оно не смогло предугадать такой скачок. Премьер-министр продолжает настаивать, что всему причина - война.
„Инфляция остается необычайно высокой по всей Европе, но наша инфляция уже снижается, - утверждает Каллас. - У нас инфляция такая же, как других странах, я не стала бы сваливать вину на какое-то правительство. За инфляцией стоит война“.
Чаще всего в этом году, признается Кая Каллас в конце интервью, ее мысли были связаны прежде всего с войной: „Будем надеяться, что новый год будет светлее. Мирного нового года!“