Неожиданно: Путин отменил поездку в Псковскую область

При этом, отмечает она, пассажирские самолеты прилетают в Псков по плану, как и вылетают из Москвы. „По словам жителей Пскова, в городе ясное небо и солнечно. Пять дней назад Путин отменил поездку в Нижний Тагил, из-за которой участковых обязали проверять украинцев, а водителей автобусов — не выпускать пассажиров при виде кортежа“, - отмечает Соболь.