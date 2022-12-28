28.12.2022, 14:28
Неожиданно: Путин отменил поездку в Псковскую область(38)
ФОТО: | EPA
Российская оппозиционерка Любовь Соболь сообщила в социальных сетях со ссылкой на РИА, что президент Владимир Путин отменил поездку в Псковскую область.
Планировалось, что 28 декабря Путин приедет с визитом на завод „Титан-Полимер“, но „из-за погодных условий“ поездка отменилась, пишет Соболь.
При этом, отмечает она, пассажирские самолеты прилетают в Псков по плану, как и вылетают из Москвы. „По словам жителей Пскова, в городе ясное небо и солнечно. Пять дней назад Путин отменил поездку в Нижний Тагил, из-за которой участковых обязали проверять украинцев, а водителей автобусов — не выпускать пассажиров при виде кортежа“, - отмечает Соболь.
Как мы писали вчера, Путин собирается открыть завод в 50 км от Эстонии.