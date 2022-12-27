Путин собирается открыть завод в 50 км от Эстонии(23)
Завтра, 28 декабря, Владимир Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод „Титан-Полимер“, сообщается в пресс-службе Кремля.
„Титан-Полимер“ реализуется на территории особой экономической зоны „Моглино“. На заводе планируется выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Предполагается, что проект сможет обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.
В ходе поездки президент России проведет встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.
8 июня Михаил Ведерников вручил генеральному директору „Титан-Полимер“ Герману Петрушко памятную медаль „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“ и грамоту Президента Российской Федерации.