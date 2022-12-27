За рубежом
27.12.2022, 15:34

Путин собирается открыть завод в 50 км от Эстонии

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Псковский завод «Титан-полимер»
Псковский завод «Титан-полимер»
ФОТО: Моглино – территория для реализации инвестиционных проектов, наделенная специальным юридическим статусом

Завтра, 28 декабря, Владимир Путин совершит рабочую поездку в Псковскую область, где посетит завод „Титан-Полимер“, сообщается в пресс-службе Кремля.

„Титан-Полимер“ реализуется на территории особой экономической зоны „Моглино“. На заводе планируется выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Предполагается, что проект сможет обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.

В ходе поездки президент России проведет встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.

8 июня Михаил Ведерников вручил генеральному директору „Титан-Полимер“ Герману Петрушко памятную медаль „За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи „#МыВместе“ и грамоту Президента Российской Федерации.

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