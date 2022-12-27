Путин собирается открыть завод в 50 км от Эстонии

„Титан-Полимер“ реализуется на территории особой экономической зоны „Моглино“. На заводе планируется выпускать полиэтилентерефталат, волокна, пленки и нетканые материалы. Предполагается, что проект сможет обеспечить импортозамещение большого ассортимента продукции, в том числе медицинского и специального назначения.