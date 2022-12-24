24.12.2022, 18:00
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Трагический пожар унес жизни двух человек: стали известны подробности
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера грустная статистика смертей в пожарах пополнилась еще одним случаем, когда в многоквартирном доме в Хаапсалу погибли две женщины. Александра, которая живет в том же доме, рассказала подробности произошедшего.
Одноэтажный многоквартирный дом, о котором идет речь, находится на улице Раудтеэ в Хаапсалу. Перед старым деревянным домом имеется просторный двор, где есть даже парник. Всего в доме четыре квартиры, в одной из которых Александра живет со своим мужем-украинцем. Рядом со входной дверью стоит наряженная елка.