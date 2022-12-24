ЧП и криминал
24.12.2022, 18:00

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Трагический пожар унес жизни двух человек: стали известны подробности

 
38 aastat selles puumajas elanud Aleksandra seisab silmitsi punase kuke laastamistöö jälgedega.
38 aastat selles puumajas elanud Aleksandra seisab silmitsi punase kuke laastamistöö jälgedega.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вчера грустная статистика смертей в пожарах пополнилась еще одним случаем, когда в многоквартирном доме в Хаапсалу погибли две женщины. Александра, которая живет в том же доме, рассказала подробности произошедшего.

Одноэтажный многоквартирный дом, о котором идет речь, находится на улице Раудтеэ в Хаапсалу. Перед старым деревянным домом имеется просторный двор, где есть даже парник. Всего в доме четыре квартиры, в одной из которых Александра живет со своим мужем-украинцем. Рядом со входной дверью стоит наряженная елка.


Жильцы дома ранее поднимали вопрос о необходимости собрать деньги и починить крышу. Теперь же у них гораздо более серьезные проблемы. Половина здания практически полностью разрушена огнем изнутри. Сегодня по состояния на 11 часов здесь не было ни электричества, ни воды. „Скоро восстановим“, — утешал Александру рабочий.

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