ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ | Трагический пожар унес жизни двух человек: стали известны подробности

Одноэтажный многоквартирный дом, о котором идет речь, находится на улице Раудтеэ в Хаапсалу. Перед старым деревянным домом имеется просторный двор, где есть даже парник. Всего в доме четыре квартиры, в одной из которых Александра живет со своим мужем-украинцем. Рядом со входной дверью стоит наряженная елка.