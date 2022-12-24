ЧП и криминал
24.12.2022, 08:10

Пожар в многоквартирном доме унес жизни двух человек

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Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Вечером 23 декабря, в 19:29 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Раудтеэ в Хаапсалу, где, по словам звонившего, многоквартирный дом заполнило дымом.

Прибывшие на место в 19:33 спасатели обнаружили, что из окна одной из квартир одноэтажного многоквартирного дома уже виднеется пламя. В 20:13 был найден первый пострадавший, а в 20:21 второй. Пострадавших передали скорой, но, к сожалению, их жизни спасти не удалось. Обе погибшие - пожилые женщины.

Пожар локализовали в 21:52, а в 23:39 окончательно потушили. Сигнала дымового датчика во время работ по тушению никто не слышал. Причины пожара и то, были ли в помещениях исправные дымовые датчики, установит дальнейшее разбирательство.

В этом году в пожарах погибло уже 48 человек, в прошлом году - 39.

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