МНЕНИЕ | Подарок от лобби: ядерная пустышка для наивных провинциалов

В Эстонии никогда не существовало общественного или политического запроса на атомную энергетику. Ни политики, ни избиратели никогда не видели в ней решения. И вот совпадение, именно в 2019 году, после регистрации Fermi Energia AS, – мы наконец-то узнали, что все эти годы жители Эстонии спать спокойно не могли, только и думали о том, что нам нужна ядерная энергия.

Идея того, что в Эстонии нам нужна ядерная энергетика полностью надумана и форсируется в СМИ одной политической партией и десятком „экспертов“, и все они, косвенно или напрямую, получают деньги от одной единственной компании выгодополучателя – Fermi Energia.

И судя по непрекращающейся уже третий год активной дискуссии о создании новой АЭС, видимо Эстония желает стать первопроходцем в мире энергетического лобби, которое не решит ни одной проблемы, но создаст ушат новых.

Автомобильные лобби, которые мешают принятию зеленых инициатив и продолжают навязывать идею неотъемлемости автомобиля как социального атрибута любого успешного человека, которые приводят к тому, что наши города становятся недоступными для всех, у кого нет личного автомобиля и в прямом смысле отравляют города выхлопами.

Оружейные лобби в США, которые уже не первое десятилетие не позволяют принять законы для ограничения на продажу огнестрельного оружия, которое приводит к ежемесячным новостям об очередном шутинге и смертям сотен, если не тысяч человек каждый год.

И как человек крайне либертарных взглядов, я не вижу ничего плохого в том, чтобы индивиды развлекали себя покупая ненужные вещи и тем самым создавали рабочие места. Идея это тоже товар. Проблемы начинаются тогда, когда лобби начинают продавать социуму не просто ненужный, но и откровенно говоря вредный продукт, который влияет не на конкретного покупателя, а на все общество в целом.

„Быстрая мода“, генерирующая миллионы тонн безвкусной одежды, которую уже через год никто не хочет носить и видеть. Техногиганты, силой маркетинга заставляющие людей покупать один и тот же телефон из года в год. Продуктовые гиганты, переизобретающие одни и те же продукты в разных упаковках.

Но насколько эффективно капитализм умеет покрыть уже существующий запрос, столь же эффективно можно наблюдать постоянные попытки продать обществу то, что ему абсолютно не нужно путем создания искусственных рынков.

В-третьих, АЭС это кусок критической инфраструктуры и как тоже было неоднократно замечено. Когда у нас существует хоть и маленький, но риск того, что сосед решит напасть, любой подобный объект несет в себе бесконечное количество угроз и проблем и взамен не предлагая никаких преимуществ.

Во-вторых, технология, которая во всех материалах пытается быть поданной как нечто готовое и завершенное, на самом деле существует только на бумаге и никто не знает, будет ли она работать в принципе и сколько доработок и переработок она еще потребует, а так же сколько подводных камней она за собой несет.

Но, во-первых, в Эстонии нет никаких сверх энергозатратных производств , и даже не планируется. Потребление энергии высоко децентрализованно и распределено между потребителями относительно равномерно. Нам банально не нужен новый источник „большой“ энергии.

Ядерная энергия имеет место быть и она может обеспечить высокотребовательные производства достаточным количеством электричества. Она может быть оправдана, если у вас уже есть готовая АЭС, которая питает конкретные высокопроизводительные нужды, которые на сегодняшний день не удастся полностью заменить зеленой энергией, а также у вас уже существует индустрия, законы и специалисты.

Каждый якобы личный пост в блоге „Путь атома“ это на самом деле продуманная PR-кампания, которая проплачена и написана в интересах одной компании.

Нельзя сказать, что все люди, которые верят, что: жизнь без автомобиля; автоматической винтовки или ядерной электростанции – невозможна, это какие-то лоббисты. Нет, наоборот, абсолютное большинство из них это добровольно заблуждающиеся. Но что можно сказать точно, так это то что единственный реальный бенефициар подобных „инициативных граждан“, блогеров и политиков – конкретные компании-лоббисты.

Что забавно, как это часто бывает с любыми лобби, инициативу людей получающих зарплату и отрабатывающих повестку, – подхватывают так называемые „полезные идиоты“, которые не вникая в детали, но заразившись идеей, начинают бесплатно и искренне продвигать ее.

В-четвертых, у нас нет абсолютно никакой законодательной базы. Для того, чтобы создать подобный тип станции мы погрузим законодательные органы на годы в бюрократический хаос и бесконечные дебаты. И это могло бы быть даже оправданным шагом, но есть одно но…

АЭС не решит ни одной из существующих проблем

Дешевая энергия – это очень заманчивая идея в разгар энергетического кризиса и лоббисты очень умело ей пользуются, обещая ее обществу в каждом заголовке. Однако, к сожалению, это не так.

Создание даже одной АЭС - это десятки лет подготовки специалистов, проектов, планов и их реализации. Это закупка дорогостоящих технологий и поддержка штата высококвалифицированных и узкоспециализированных работников, а взамен мы получим совсем незначительный объем энергии, который точно не просто не обрушит цены на электричество, но еще больше централизует ее.

Если АЭС и решит энергетический кризис, то не раньше, чем через 10-15 лет. За это время мы смогли бы решить его гораздо более дешевыми, быстрыми и надежными методами. На атом надейся, а сам не плошай.

Энергетическая автономия тоже кажется очень привлекательной во времена нескольких кризисов. Однако АЭС не даст никакой энергетической автономии от внешнего мира. В Эстонии не добывается уран, который нужен для планируемой АЭС. Его предлагается закупать в Австралии или Канаде. Обогащать уран предполагается тоже в ЕС, но никак не в самой Эстонии, что в очередной раз ставит нас в абсолютно невынужденную зависимость от кого-то, что не только не решает проблему автономии, но и создает дополнительные рычаги влияния на нас