МНЕНИЕ | Подарок от лобби: ядерная пустышка для наивных провинциалов(10)
Из всех экономических моделей, по ряду объективных причин, капитализм является наиболее эффективной. Именно капитализм в том или ином виде подарил нам тот уровень и темп жизни, к которому мы привыкли сегодня. Жажда обогатиться покрыв спрос, является главной движущей силой экономики, пишет Артем Дмитриев.
Но насколько эффективно капитализм умеет покрыть уже существующий запрос, столь же эффективно можно наблюдать постоянные попытки продать обществу то, что ему абсолютно не нужно путем создания искусственных рынков.
„Быстрая мода“, генерирующая миллионы тонн безвкусной одежды, которую уже через год никто не хочет носить и видеть. Техногиганты, силой маркетинга заставляющие людей покупать один и тот же телефон из года в год. Продуктовые гиганты, переизобретающие одни и те же продукты в разных упаковках.
И как человек крайне либертарных взглядов, я не вижу ничего плохого в том, чтобы индивиды развлекали себя покупая ненужные вещи и тем самым создавали рабочие места. Идея это тоже товар. Проблемы начинаются тогда, когда лобби начинают продавать социуму не просто ненужный, но и откровенно говоря вредный продукт, который влияет не на конкретного покупателя, а на все общество в целом.
Оружейные лобби в США, которые уже не первое десятилетие не позволяют принять законы для ограничения на продажу огнестрельного оружия, которое приводит к ежемесячным новостям об очередном шутинге и смертям сотен, если не тысяч человек каждый год.
Автомобильные лобби, которые мешают принятию зеленых инициатив и продолжают навязывать идею неотъемлемости автомобиля как социального атрибута любого успешного человека, которые приводят к тому, что наши города становятся недоступными для всех, у кого нет личного автомобиля и в прямом смысле отравляют города выхлопами.
И судя по непрекращающейся уже третий год активной дискуссии о создании новой АЭС, видимо Эстония желает стать первопроходцем в мире энергетического лобби, которое не решит ни одной проблемы, но создаст ушат новых.
Кто это лоббирует?
Идея того, что в Эстонии нам нужна ядерная энергетика полностью надумана и форсируется в СМИ одной политической партией и десятком „экспертов“, и все они, косвенно или напрямую, получают деньги от одной единственной компании выгодополучателя – Fermi Energia.
В Эстонии никогда не существовало общественного или политического запроса на атомную энергетику. Ни политики, ни избиратели никогда не видели в ней решения. И вот совпадение, именно в 2019 году, после регистрации Fermi Energia AS, – мы наконец-то узнали, что все эти годы жители Эстонии спать спокойно не могли, только и думали о том, что нам нужна ядерная энергия.
Что забавно, как это часто бывает с любыми лобби, инициативу людей получающих зарплату и отрабатывающих повестку, – подхватывают так называемые „полезные идиоты“, которые не вникая в детали, но заразившись идеей, начинают бесплатно и искренне продвигать ее.
Нельзя сказать, что все люди, которые верят, что: жизнь без автомобиля; автоматической винтовки или ядерной электростанции – невозможна, это какие-то лоббисты. Нет, наоборот, абсолютное большинство из них это добровольно заблуждающиеся. Но что можно сказать точно, так это то что единственный реальный бенефициар подобных „инициативных граждан“, блогеров и политиков – конкретные компании-лоббисты.
Каждый якобы личный пост в блоге „Путь атома“ это на самом деле продуманная PR-кампания, которая проплачена и написана в интересах одной компании.
Ядерная энергетика не нужна в Эстонии
Ядерная энергия имеет место быть и она может обеспечить высокотребовательные производства достаточным количеством электричества. Она может быть оправдана, если у вас уже есть готовая АЭС, которая питает конкретные высокопроизводительные нужды, которые на сегодняшний день не удастся полностью заменить зеленой энергией, а также у вас уже существует индустрия, законы и специалисты.
Но, во-первых, в Эстонии нет никаких сверх энергозатратных производств, и даже не планируется. Потребление энергии высоко децентрализованно и распределено между потребителями относительно равномерно. Нам банально не нужен новый источник „большой“ энергии.
Во-вторых, технология, которая во всех материалах пытается быть поданной как нечто готовое и завершенное, на самом деле существует только на бумаге и никто не знает, будет ли она работать в принципе и сколько доработок и переработок она еще потребует, а так же сколько подводных камней она за собой несет.
В-третьих, АЭС это кусок критической инфраструктуры и как тоже было неоднократно замечено. Когда у нас существует хоть и маленький, но риск того, что сосед решит напасть, любой подобный объект несет в себе бесконечное количество угроз и проблем и взамен не предлагая никаких преимуществ.
В-четвертых, у нас нет абсолютно никакой законодательной базы. Для того, чтобы создать подобный тип станции мы погрузим законодательные органы на годы в бюрократический хаос и бесконечные дебаты. И это могло бы быть даже оправданным шагом, но есть одно но…
АЭС не решит ни одной из существующих проблем
Дешевая энергия – это очень заманчивая идея в разгар энергетического кризиса и лоббисты очень умело ей пользуются, обещая ее обществу в каждом заголовке. Однако, к сожалению, это не так.
Создание даже одной АЭС - это десятки лет подготовки специалистов, проектов, планов и их реализации. Это закупка дорогостоящих технологий и поддержка штата высококвалифицированных и узкоспециализированных работников, а взамен мы получим совсем незначительный объем энергии, который точно не просто не обрушит цены на электричество, но еще больше централизует ее.
Если АЭС и решит энергетический кризис, то не раньше, чем через 10-15 лет. За это время мы смогли бы решить его гораздо более дешевыми, быстрыми и надежными методами. На атом надейся, а сам не плошай.
Энергетическая автономия тоже кажется очень привлекательной во времена нескольких кризисов. Однако АЭС не даст никакой энергетической автономии от внешнего мира. В Эстонии не добывается уран, который нужен для планируемой АЭС. Его предлагается закупать в Австралии или Канаде. Обогащать уран предполагается тоже в ЕС, но никак не в самой Эстонии, что в очередной раз ставит нас в абсолютно невынужденную зависимость от кого-то, что не только не решает проблему автономии, но и создает дополнительные рычаги влияния на нас
Надежность атома как стабильного источника энергии очень сильно преувеличена. Да, вероятность ядерной катастрофы вроде чернобыльской АЭС или Фукусимы невероятно мала и это не то, что должно было бы стать большой угрозой для Эстонии. Вероятность превращения условного Палдиски в зону отчуждения незначительна.
А вот вероятность штатных поломок напротив, абсолютно гарантирована. Малоизвестный факт, но одна из причин энергокризиса, который у нас есть сейчас, связан не только с отказом от российских энергоресурсов, но в большой части из-за множества одновременных поломок на разных АЭС по всему Евросоюзу.
Одна из главных причин отказа Германии от АЭС заключается не только в том, что это так называемый „гринвошинг“, когда отходные производства пытаются выставлять под видом „зеленых“, но также именно из-за их ненадежности, когда страна может остаться без критического количества энергии одним днем.
При обещании работы 24/7 честно было бы оставлять помарку, – в отсутствии поломок и вне времени обслуживания*
Почему люди верят?
Если верить опросам, то все больше людей готовы согласиться с постройкой АЭС в Эстонии и с 2019 года процент одобрения только растет, в то время, как процент противников падает.
Я не склонен считать, что люди не согласные со мной, ошибаются по-определению, но есть определенное ощущение, что нежелание разбираться в деталях, а также провинциальный комплекс, побуждают людей отдавать все больше симпатий непонятному и неактуальному, но „крутому“, „современному“ и „технологичному“ решению. Складывается впечатление, что у многих людей нет желания найти оптимальное решение, а есть желание доказать что-то кому-то извне.
История напоминающая частые внезапно появляющиеся и также внезапно пропадающие предложения сделать в Таллинне метро или прочие мегапроекты. Никто не знает зачем. Все понимают, что будет дорого, долго и сложно. Но все равно провинциальный комплекс давит на желание не отставать от других даже там, где это совсем не требуется.
И именно на этот комплекс и давит лобби, используя в каждом материале ключевые слова, такие как „современный“, „технологичный“, „новое поколение“, „передовой“ и прочие абсолютно нерелевантные для читателя эпитеты. От нового типа генерации ваша техника не станет работать лучше. Так и какая разница обычному потребителю от того насколько передовой тип генерации был использован?
Что делать?
Настоящее решение проблемы гораздо более скучное, прагматичное и не вызывает большого интереса у читателя. Наверное поэтому политики обычно и не пишут об этом статьи в рубрику „мнение“.
Децентрализация должна быть одной из важнейших элементов. Чем меньше ресурсов находится в конкретных руках, тем более сбалансировано и разумно ими будут пользоваться. Используя ветряки и солнечные панели мы делаем невозможной внезапную потерю значимой части энергии. Один ветряк и одна солнечная панель это лишь малейший узел сети, которых сотни и тысячи. Их невозможно одновременно сломать или уничтожить.
Диверсификация источников энергии поможет обеспечить страну энергией в отсутствие достаточного количества ветра или Солнца. Станции по сжиганию биогаза могут обеспечить страну электричеством в моменты, когда его не хватает из других источников. Да и возможность покупать электричество у соседей никто не отменял.
Зеленую энергию можно запасать, вопреки популярному заблуждению, что она существует только „здесь и сейчас“. Человечество уже нашло десятки способов запасать энергию, в том числе кинетически или путем генерации того самого биогаза.
Нет ничего плохого в АЭС. Но важно помнить, что электростанция это не игрушка, а сложнейшее сооружение, которое должно решать проблемы, а не создавать их.
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