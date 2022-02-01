ГРАФИК | Исследование: возможность использования АЭС в Эстонии поддерживает 68% респондентов

По сравнению с результатами предыдущего опроса, проведенного в августе 2021 года, доля ответивших ”скорее да” респондентов увеличилась с 30% до 32%, а доля ответивших четким ”да” респондентов значительно увеличилась — с 27% до 36%. Существенно выросла поддержка ядерной энергетики женщинами — если в августе поддерживали или скорее поддерживали ядерную энергетику 40% женщин, то в январе показатель составил 54%. Поддержка среди мужчин сохраняется на высоком уровне, составив последний раз 83%.

”Высокие цены на газ и электроэнергию этой осенью заставили людей больше интересоваться вопросами энергетики. Пришло понимание, что надеяться только на хорошую погоду нельзя. Эстония созрела для того, чтобы в течение десяти лет серьезно рассмотреть возможность замены сланцевой энергетики 19-го века на атомную энергетику нового поколения, 21-го века”, — отметил руководитель Fermi Energia Калев Каллеметс.

В ходе опроса также был задан вопрос о том, развитие каких видов энергии респонденты поддерживают с учетом сокращения производства электроэнергии из горючего сланца. Наибольшую поддержку получила область ветроэнергетики (57%), за ней следуют малая АЭС нового поколения (52%) и солнечная энергия (50%). Поддержка производства электроэнергии из горючего сланца наряду с производством сланцевого масла составила 20%. Развитие производства электроэнергии от сжигания древесины из щепы поддержало 15% респондентов, а использование природного газа поддержало 10% опрошенных.

Опрос также выявил основные плюсы и минусы проекта развития малого модульного реактора в Эстонии с точки зрения опрошенных. Основными плюсами стали: обеспечение бесперебойности поставок при любой погоде, а также низкие цены на электроэнергию. Сомнение вызвали вопрос хранения ядерных отходов, а также риск аварии (даже с учетом новых технологий).