Учитель с 40-летним стажем: зарплата в 1749 евро не заманит новых педагогов

„Такие учителя приходили и уходили, приходили и снова уходили“

„Когда я пришел работать в школу 1979 году, уже тогда постоянно говорили, что учителям платят слишком маленькую зарплату, — вспоминает Валдмаа. — Вопрос сложный, потому что денег всем всегда мало, но повышение для учителей — это хорошее решение, ведь жить с каждым днем и правда становится дороже“.

Но повышение минимальной ставки заработной платы учителей не решает многих больных мест в школьном образовании, уверен Валдмаа.

„Я не думаю, что если прибавить пару сотен евро, в учебных заведениях появится больше высококвалифицированных учителей, — отмечает Сумев. — Сейчас улучшить уровень жизни учителей нужно не только благодаря повышению оплаты труда“.

Валдмаа отмечает, что в Эстонии сейчас есть серьезные проблемы в системе подготовки учителей. „Система, которая сейчас есть, довольно несистемная, — отмечает специалист. — Если бы с подготовкой кадров все было хорошо, то государство не объявляло бы программу, приглашающую всех желающих стать учителями“.