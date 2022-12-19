Учитель с 40-летним стажем: зарплата в 1749 евро не заманит новых педагогов
В следующем году столичных учителей ожидает рост зарплат — правительство приняло решение повысить до 1749 евро в месяц. Сулев Валдмаа — учитель истории и обществоведения в Эстонии с опытом работы больше сорока лет, автор учебников и соавтор действующих в стране государственных школьных стандартов. В интервью RusDelfi он рассказывает, почему повышение минимальной ставки заработной платы учителей не решит проблем, связанных с системой образования в целом.
„Такие учителя приходили и уходили, приходили и снова уходили“
„Когда я пришел работать в школу 1979 году, уже тогда постоянно говорили, что учителям платят слишком маленькую зарплату, — вспоминает Валдмаа. — Вопрос сложный, потому что денег всем всегда мало, но повышение для учителей — это хорошее решение, ведь жить с каждым днем и правда становится дороже“.
Но повышение минимальной ставки заработной платы учителей не решает многих больных мест в школьном образовании, уверен Валдмаа.
„Я не думаю, что если прибавить пару сотен евро, в учебных заведениях появится больше высококвалифицированных учителей, — отмечает Сумев. — Сейчас улучшить уровень жизни учителей нужно не только благодаря повышению оплаты труда“.