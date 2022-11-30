В следующем году столичных учителей ожидает рост зарплат

Согласно проекту городского бюджета, с 1 января 2023 года предельная ставка покрытия расходов на питание в ясельных группах увеличится с 1,80 до 2,70 евро, а в группах детского сада – с 2 до 3 евро в день. На покрытие расходов на питание в детских садах в бюджете 2023 года предусмотрено 9,2 млн евро. Стоимость школьного обеда будет дополнительно увеличена на 24 цента до 1,80 евро. Наряду с государственным пособием из средств городского бюджета планируется дополнительно выделить 6,4 млн евро для покрытия расходов на школьное питание.

„Учитывая общее удорожание жизни, размер платы за детский сад останется на прежнем уровне, что позволит поддержать семьи с маленькими детьми. Еще в 2021 году мы изменили принципы освобождения от платы за место в детском саду и упразднили плату за детский сад начиная со второго ребенка в семье, - уточнил Белобровцев. – Для покрытия этих расходов в бюджете на 2023 год запланировано 4,6 млн евро. Мы также выделим дополнительные средства для покрытия расходов на питание в детских садах и школах, поскольку для некоторых детей школьный обед может быть единственным горячим питанием за день“.

В свете стремительного роста цен в следующем году город откажется от повышения платы за место в детском саду, размер которой привязан к минимальной зарплате, поскольку финансовая уверенность семей снизилась.

„На следующий год предусмотрены дополнительные средства в размере 23,5 млн евро для повышения заработной платы учителей, опорных специалистов, помощников учителей, а также другого персонала учебных заведений. Рост заработной платы зависит от должности, он будет составлять от 10 до 24%. Например, минимальная ставка зарплаты учителей детских садов и школ по интересам вырастет в том же объеме, что и у школьных учителей и опорных специалистов – с 1412 до 1749 евро в месяц, то есть на 24%“, - пояснил вице-мэр.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в следующем году город намерен повысить зарплату как учителям общеобразовательных школ и детских садов, так и школ по интересам.

Инвестиции в сферу образования в следующем году составят 49,2 млн евро, то есть 22,6% от общего объема инвестиций, занимая второе место после инвестиций, которые будут направлены в строительство дорог и улиц.

„Помимо прекрасного образования, которое дают столичные школы, важна также среда, способствующая развитию знаний и навыков. Поэтому в наступающем году город продолжит реновацию школ по интересам, общеобразовательных школ и детских садов. Помимо этого, мы будем уделять внимание модернизации вентиляционных систем в образовательных учреждениях“, - сказал Белобровцев.

В 2023 году будет завершено строительство нового здания Мустамяэской школы по интересам (ранее - Мустамяэский дом детского творчества). Старое здание было снесено, и на его месте идет строительство нового здания, отвечающего потребностям школы. На эти цели в бюджете заложено 2 млн евро. В следующем году также будет завершена реновация Таллиннской художественной школы, на что выделено около 4,5 млн евро.

В следующем году Таллинн инвестирует в реновацию и проектирование детских садов около 30,2 млн евро. В 2023 году после полной реновации откроются детские сады Винди, Рыымупеса, Асундузе, Келлукезе и Меривялья. Строительные работы начнутся в детских садах Кристийне, Мяннику, Магдалеэна, Мяннимудила и Маасика. Начнется или продолжится проектирование зданий еще четырех детских садов, в том числе нового детского сада Мануфактуури, а также пристройки к детскому саду Веэризе. Кроме того, в общей сложности 2 миллиона евро будет выделено на ремонт детских садов и приведение в порядок территорий. Школам на эти цели предусмотрено 2,25 млн евро.

В 2023 году также будет начато или продолжено проектирование зданий нескольких школ: центра по интересам „Кулло“, пристроек к гимназии имени Якоба Вестхольма и Таллиннской реальной школе, школы Хелени, создания пристройки и реновации старого здания основной школы Ныммеской гимназии (Раудтеэ, 55), а также Ныммеской основной школы. На проектирование запланировано 3,85 млн евро.

Кроме того, на следующий год запланирован ремонт фасадов зданий Ваналиннаской образовательной коллегии (Олевимяги, 8 и 10), а также начало реновации расположенного по адресу Тарту мнт, 23 здания с целью создания дополнительных помещений для учебных классов Таллиннской 21-й школы. На эти работы выделено 1,75 млн евро.

На модернизацию систем отопления и вентиляции в учебных заведениях города в следующем году предусмотрено 1,2 млн евро.

Бюджет города Таллинна на 2023 год должен быть утвержден городским собранием. Объем представленного на рассмотрение горсобрания проекта городского бюджета составляет 1,14 млрд евро, что на 66,5 млн евро, то есть на 6,2% больше уточненного бюджета на 2022 год.