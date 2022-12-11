ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Синоптик анализирует шторм, который накроет Эстонию в ночь с воскресенья на понедельник

Из-за сильного снега и ветра некоторые жители островов до сих пор остаются без электричества. Из-за сильного снегопада ломаются деревья и нарушается движение транспорта. С вечера пятницы на Сааремаа и Хийумаа наблюдаются перебои с электричеством и связью. Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU.

В течение ночи с воскресенья на понедельник циклон, который в течение дня все еще находился над Украиной, достигнет Эстонии, что приведет к северо-восточному ветру с порывами 15-21 м/с, утром и днем на островах и побережье до 26 м/с. Утром с юго-востока Эстонии и дальше по всей Эстонии пройдут снегопады и метели, а в течение дня снегопад усилится. Снега выпадет до 10 см, местами более 30 см.

„Это штормовой прогноз, со снегом и сильным северо-восточным ветром. Восточные и северо-восточные ветры начнут усиливаться уже в воскресенье вечером, а к вечеру понедельника порывы могут достигнуть 24 м/с на побережье“, - прогнозирует синоптик Кайро Кийтсак.

Кийтсак отмечает, что в понедельник рекомендуется воздержаться от поездок из-за ухудшения дорожных условий. Во вторник шторм покажет признаки ослабления и к среде отойдет от Эстонии в сторону Финляндии.