Более 5 000 домохозяйств на островах остались без электричества. Мэр Сааремаа: к сожалению, у меня нет возможности связаться с Elektrilevi

„Самое печальное, что у меня нет никакой возможности связаться с Elektrilevi“, - сказал Туйск. Он добавил, что также отправил электронное письмо непосредственно члену правления Elektrilevi, сообщив, что человек, который должен был с ними связаться, почему-то недоступен. „Ни на звонки, ни на SMS, ничего не отвечает“, - сказал он.