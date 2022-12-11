Новости Эстонии
11.12.2022, 13:05

Более 5 000 домохозяйств на островах остались без электричества. Мэр Сааремаа: к сожалению, у меня нет возможности связаться с Elektrilevi

 
Заснеженный Сааремаа
Заснеженный Сааремаа
ФОТО: Irina Mägi | Delfi Meedia

Снежная буря, начавшаяся в пятницу вечером, оставила людей на островах без электричества. К воскресенью более 5 000 потребителей все еще остаются без света. Elektrilevi не располагает новой информацией и не может связаться с Микком Туйском, старейшиной волости Сааремаа.

„Самое печальное, что у меня нет никакой возможности связаться с Elektrilevi“, - сказал Туйск. Он добавил, что также отправил электронное письмо непосредственно члену правления Elektrilevi, сообщив, что человек, который должен был с ними связаться, почему-то недоступен. „Ни на звонки, ни на SMS, ничего не отвечает“, - сказал он.

Туйск сказал, что наперед что-то планировать очень сложно. „У нас есть Сымера, например, где есть украинцы. Мы сейчас обсуждаем, привезем ли мы туда полевые туалеты или электричество вернется“, - добавил он.

RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии