Кая Каллас: правительство сказало компании Operail, что никакого бизнеса с Россией быть не может

Каллас пояснила, что правительство обсуждало этот вопрос еще в апреле. „[Правительство] дало ясные установки, что никакого бизнеса ни у Operail, ни у какого другого эстонского госпредприятия с Россией быть не может“, - сказала премьер.

В апреле правительство решило, что министру экономики нужно дать указание компаниям Eesti Raudtee ja Operail выйти из коммерческих отношений с Россией и Беларусью.

Сейчас эстонское государство пытается продать бизнес Operail. По словам Каллас, у нее на эту тему была встреча на предыдущей неделе с министром экономики Рийной Сиккут, и, по заверению премьера, процесс продажи идёт и уже есть те, кто сделал предложение.

На вопрос, будет ли государственная компания Operail перевозить в Финляндии российский никель, Каллас ответила, что на уровне правительства этим не занимаются, но повторила, что соответствующее указание не делать этого фирме Operail дано.

То есть, Каллас не считает правильным перевозку российского никеля? „Не считаю правильным“, - ответила Каллас.

Российский никель не находится под санкциями

Директор Operail Рауль Тоомсалу отметил вчера в газете Äripäev, что перевозка никеля из России не запрещена.

Встречающаяся сегодня с представителями Operail министр экономики Рийна Сиккут подчеркнула вчера, что государственная компания должна не только следовать закону, но и учитывать этические аспекты.

„Если мы говорим об общении с Россией, то не должно быть никакой двусмысленности: эта установка действует для всех коммерческих объединений - и для Operail, - что с Россией бизнес не ведем“, - отметила министр в разговоре с порталом Delfi.

Подробнее о планах Operail заменить финского перевозчика VR и продолжить транспортировку российского никеля в Финляндии читайте здесь.