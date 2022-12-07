Экономика
07.12.2022, 14:20

Эстонская госкомпания Operail собирается сотрудничать в Финляндии с Россией

 (8)
Operail
Operail
ФОТО: Raul Mee | Delfi Meedia

Эстонская госкомпания Operail готова заменить VR и продолжить транспортировку российского никеля из Вайниккала в Харьявалта. Компания зарезервировала для перевозок финскую железнодорожную сеть. Импорт никеля из РФ в Финляндию в сентябре вырос почти на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет Yle.

Российский никель бесперебойно поступает на мировой рынок через Финляндию, несмотря на агрессивную войну в Украине.

Весной финская железнодорожная госкомпания VR приняла решение о прекращении грузовых перевозок из России к концу 2022 года. Причиной стало вторжение РФ в Украину.

Государственная железнодорожная компания Эстонии Operail планирует заменить VR.

С середины декабря эстонская компания Operail Finland Oy забронировала железнодорожные слоты на отрезке Вайниккала-Коувола-Харьявалта.

Это отражено в системе открытых данных о движении поездов.

Под железнодорожными слотами подразумевается возможность использовать ж/д пути и планировать маршруты. Такое разрешение запрашивается у Агентство транспортной инфраструктуры (Väylävirasto).

Operail Finland Oy является дочерней компанией эстонской государственной железнодорожной компании Operail. Компания начала свою деятельность в Финляндии в ноябре 2020 года.

Сейчас Operail перевозит уголь и продукты нефтехимии от российской границы из Вайниккала в Котка и Ханко.

В Харьявалта, в регионе Сатакунта, находится финский завод крупнейшей в мире никелевой корпорации „Норильский никель“.

До сих пор VR перевозила российский никель на завод в Харьявалта.

Война в Украине не остановила поток российского никеля на Запад

В 2021 году российский гигант „Норильский никель“ импортировал около 27% всего никеля, который поставляется в Европу.

В разгар войны, в период с марта по июнь, импорт никеля из России в ЕС вырос на 22%.

Вели-Пекка Тюнккюнен, профессор Александровского института, специализирующийся на энергетической экономике России, напоминает, чем в конечном итоге является импорт данного металла.

– Весь этот сырьевой бизнес финансирует военную машину Путина, – говорит Тюнккюнен.

Причиной никелевой зависимости является изменение климата. Металл необходим, например, в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин.

– Российские металлы, в частности никель, играют важную роль в энергетической безопасности Европы, если говорить об энергетическом „зеленом переходе“, – продолжает Тюнккюнен.

В Харьявалта российскую никелевую руду перерабатывают в никелевую продукцию, такую как аккумуляторы и сталь.

Harjavalta Nornickel принадлежит россиянам с 2007 года. Изображение: Pasi Peiponen / Yle

Компании: переговоры продолжаются

Yle спросило Operail, планирует ли она в будущем транспортировать российский никель в Финляндию и на завод Харьявалта.

Компания ответила немногословно.

– Operail зарезервировала слоты на железнодорожной линии Коувола-Харьявалта, но договор на использование путей еще не подписан, – сообщила Yle руководитель отдела коммуникаций Таллиннского отделения Мадикен Оя.

Ответ Nornickeln Harjavalta также скуден. Компания заявляет, что будет искать альтернативный транспорт для завода, когда VR завершит перевозки.

– В качестве одного из вариантов мы также ведем переговоры о железнодорожных перевозках. Поскольку вопрос еще не обсуждается, на данном этапе я не могу комментировать логистические решения, – сказал Yle исполнительный директор Йони Хаутоярви.

По словам Хаутоярви, никелевая продукция перевозится в грузовиках из Харьявалта в финские порты и далее на международные рынки.

Импорт никеля из России в Финляндию растет

Западные санкции в значительной степени обрушили другие импортные товары из России, но не никель.

Последние статистические данные Таможни за сентябрь показывают, что импорт никеля вырос почти на 60 процентов по сравнению с прошлым годом.

Каждый месяц в Финляндию импортируется никеля на сумму около 160 миллионов евро. Сумма уже соответствует двум третям всего российского импорта никеля.

Война в Украине и западные санкции не повлияли на деятельность Nornickel Harjavalta.

Этический вопрос: Эстония перевозит российский никель в Финляндию?

Если Operail начнет перевозить российский никель, видит ли компания в этом этическую проблему?

– Конечно, любое действие, связанное с Россией в такие времена, требует серьезного этического рассмотрения. В то же время необходимо серьезно рассмотреть вопрос о том, как быстро можно остановить бизнес, связанный с Россией, – говорит Рауль Тоомсалу, исполнительный директор компании.

По словам Тоомсалу, Operail получает оперативные указания от своего владельца, эстонского государства.

– Мы следуем политике и этике наших владельцев.

– Политики должны взвесить, сколько времени потребуется местным компаниям и заводам, чтобы найти альтернативные решения для замены российского сырья, чтобы остаться на плаву и сохранить рабочие места, – указывает Тоомсалу.

В свою очередь, профессор Александровского института Вели-Пекка Тюнккюнен не стесняется в выражениях.

– Любое сырье, которое поступает из России, в равной степени нефть и газ, – это кровавая нефть и кровавый газ. Металлы точно также запятнаны кровью. Это относится и к никелю, – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен в интервью Yle.

Оставить комментарий Читать комментарии (8)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии