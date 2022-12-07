Эстонская госкомпания Operail собирается сотрудничать в Финляндии с Россией(8)
Эстонская госкомпания Operail готова заменить VR и продолжить транспортировку российского никеля из Вайниккала в Харьявалта. Компания зарезервировала для перевозок финскую железнодорожную сеть. Импорт никеля из РФ в Финляндию в сентябре вырос почти на 60 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет Yle.
Российский никель бесперебойно поступает на мировой рынок через Финляндию, несмотря на агрессивную войну в Украине.
Весной финская железнодорожная госкомпания VR приняла решение о прекращении грузовых перевозок из России к концу 2022 года. Причиной стало вторжение РФ в Украину.
Государственная железнодорожная компания Эстонии Operail планирует заменить VR.
С середины декабря эстонская компания Operail Finland Oy забронировала железнодорожные слоты на отрезке Вайниккала-Коувола-Харьявалта.
Это отражено в системе открытых данных о движении поездов.
Под железнодорожными слотами подразумевается возможность использовать ж/д пути и планировать маршруты. Такое разрешение запрашивается у Агентство транспортной инфраструктуры (Väylävirasto).
Operail Finland Oy является дочерней компанией эстонской государственной железнодорожной компании Operail. Компания начала свою деятельность в Финляндии в ноябре 2020 года.
Сейчас Operail перевозит уголь и продукты нефтехимии от российской границы из Вайниккала в Котка и Ханко.
В Харьявалта, в регионе Сатакунта, находится финский завод крупнейшей в мире никелевой корпорации „Норильский никель“.
До сих пор VR перевозила российский никель на завод в Харьявалта.
Война в Украине не остановила поток российского никеля на Запад
В 2021 году российский гигант „Норильский никель“ импортировал около 27% всего никеля, который поставляется в Европу.
В разгар войны, в период с марта по июнь, импорт никеля из России в ЕС вырос на 22%.
Вели-Пекка Тюнккюнен, профессор Александровского института, специализирующийся на энергетической экономике России, напоминает, чем в конечном итоге является импорт данного металла.
– Весь этот сырьевой бизнес финансирует военную машину Путина, – говорит Тюнккюнен.
Причиной никелевой зависимости является изменение климата. Металл необходим, например, в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин.
– Российские металлы, в частности никель, играют важную роль в энергетической безопасности Европы, если говорить об энергетическом „зеленом переходе“, – продолжает Тюнккюнен.
В Харьявалта российскую никелевую руду перерабатывают в никелевую продукцию, такую как аккумуляторы и сталь.
Harjavalta Nornickel принадлежит россиянам с 2007 года. Изображение: Pasi Peiponen / Yle
Компании: переговоры продолжаются
Yle спросило Operail, планирует ли она в будущем транспортировать российский никель в Финляндию и на завод Харьявалта.
Компания ответила немногословно.
– Operail зарезервировала слоты на железнодорожной линии Коувола-Харьявалта, но договор на использование путей еще не подписан, – сообщила Yle руководитель отдела коммуникаций Таллиннского отделения Мадикен Оя.
Ответ Nornickeln Harjavalta также скуден. Компания заявляет, что будет искать альтернативный транспорт для завода, когда VR завершит перевозки.
– В качестве одного из вариантов мы также ведем переговоры о железнодорожных перевозках. Поскольку вопрос еще не обсуждается, на данном этапе я не могу комментировать логистические решения, – сказал Yle исполнительный директор Йони Хаутоярви.
По словам Хаутоярви, никелевая продукция перевозится в грузовиках из Харьявалта в финские порты и далее на международные рынки.
Импорт никеля из России в Финляндию растет
Западные санкции в значительной степени обрушили другие импортные товары из России, но не никель.
Последние статистические данные Таможни за сентябрь показывают, что импорт никеля вырос почти на 60 процентов по сравнению с прошлым годом.
Каждый месяц в Финляндию импортируется никеля на сумму около 160 миллионов евро. Сумма уже соответствует двум третям всего российского импорта никеля.
Война в Украине и западные санкции не повлияли на деятельность Nornickel Harjavalta.
Этический вопрос: Эстония перевозит российский никель в Финляндию?
Если Operail начнет перевозить российский никель, видит ли компания в этом этическую проблему?
– Конечно, любое действие, связанное с Россией в такие времена, требует серьезного этического рассмотрения. В то же время необходимо серьезно рассмотреть вопрос о том, как быстро можно остановить бизнес, связанный с Россией, – говорит Рауль Тоомсалу, исполнительный директор компании.
По словам Тоомсалу, Operail получает оперативные указания от своего владельца, эстонского государства.
– Мы следуем политике и этике наших владельцев.
– Политики должны взвесить, сколько времени потребуется местным компаниям и заводам, чтобы найти альтернативные решения для замены российского сырья, чтобы остаться на плаву и сохранить рабочие места, – указывает Тоомсалу.
В свою очередь, профессор Александровского института Вели-Пекка Тюнккюнен не стесняется в выражениях.
– Любое сырье, которое поступает из России, в равной степени нефть и газ, – это кровавая нефть и кровавый газ. Металлы точно также запятнаны кровью. Это относится и к никелю, – говорит Вели-Пекка Тюнккюнен в интервью Yle.