Эстонская госкомпания Operail собирается сотрудничать в Финляндии с Россией

Российский никель бесперебойно поступает на мировой рынок через Финляндию, несмотря на агрессивную войну в Украине.

Весной финская железнодорожная госкомпания VR приняла решение о прекращении грузовых перевозок из России к концу 2022 года. Причиной стало вторжение РФ в Украину.

Государственная железнодорожная компания Эстонии Operail планирует заменить VR.

С середины декабря эстонская компания Operail Finland Oy забронировала железнодорожные слоты на отрезке Вайниккала-Коувола-Харьявалта.

Это отражено в системе открытых данных о движении поездов.

Под железнодорожными слотами подразумевается возможность использовать ж/д пути и планировать маршруты. Такое разрешение запрашивается у Агентство транспортной инфраструктуры (Väylävirasto).

Operail Finland Oy является дочерней компанией эстонской государственной железнодорожной компании Operail. Компания начала свою деятельность в Финляндии в ноябре 2020 года.

Сейчас Operail перевозит уголь и продукты нефтехимии от российской границы из Вайниккала в Котка и Ханко.

В Харьявалта, в регионе Сатакунта, находится финский завод крупнейшей в мире никелевой корпорации „Норильский никель“.

До сих пор VR перевозила российский никель на завод в Харьявалта.

Война в Украине не остановила поток российского никеля на Запад

В 2021 году российский гигант „Норильский никель“ импортировал около 27% всего никеля, который поставляется в Европу.

В разгар войны, в период с марта по июнь, импорт никеля из России в ЕС вырос на 22%.

Вели-Пекка Тюнккюнен, профессор Александровского института, специализирующийся на энергетической экономике России, напоминает, чем в конечном итоге является импорт данного металла.

– Весь этот сырьевой бизнес финансирует военную машину Путина, – говорит Тюнккюнен.

Причиной никелевой зависимости является изменение климата. Металл необходим, например, в производстве аккумуляторов для электромобилей и ветряных турбин.