„К машине с украинским флагом подошел нетрезвый мужчина и разбил стекло“: с февраля полиция отреагировала на 3000 случаев, связанных с войной в Украине

По данным полиции, если говорить о зарегистрированных случаях угроз и нападений на граждан Украины в Эстонии, то с момента начала войны произошло несколько десятков инцидентов, сопровождавшихся словесными оскорблениями. Несколько случаев были связаны с употреблением алкоголя, что закончилось конфликтом на национальной почве.

Единичные примеры проявления агрессии случились из-за того, что кто-то из жителей Эстонии носил украинскую символику. Например, увидев флаг Украины на автомобиле, к нему подошел нетрезвый мужчина и разбил стекло.

Что касается случаев вандализма по отношению к украинскому флагу, то это тоже единичные инциденты. Больше всего зарегистрированных в полиции случаев – 967 – это демонстрация символики агрессора (георгиевские ленточки и буквы Z) c четким поддерживающим агрессора контекстом.

Инцидент на пляже Пирита

Один из наиболее громких конфликтов между украинцами и русскими стал случай летом на пляже Пирита. Стычка между местным русским мужчиной и украинскими девушками произошла в июле. На видео, выставленном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь при этом нецензурно. По словам пострадавших, суть конфликта заключалась в том, что от них требовали говорить „нормально“, то есть по-русски.

Сам мужчина в разговоре с RusDelfi объяснил свои грубые слова тем, что женщины сами его спровоцировали, оскорбив его родной язык. После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. Закончилась история тем, что у мужчины аннулировали долгосрочный вид на жительство. Подробнее об инциденте пожно прочитать здесь.

Депортации

За последнее время в СМИ сообщалось ряде случаев депортации российских граждан, которые „действовали как кремлевские провокаторы“ - Рамиля Усманова, Сергея Непримерова и Андрея Сущева.