„К машине с украинским флагом подошел нетрезвый мужчина и разбил стекло“: с февраля полиция отреагировала на 3000 случаев, связанных с войной в Украине
С 24 февраля в СМИ периодически появляются сообщения конфликтах между украинцами и русскими из-за войны в Украине. Насколько сильно этот кризис деспабилизировал обстановку в эстонском обществе? Департамент полиции и погранохраны поделился с RusDelfi статистическими данными о правонарушениях, так или иначе связанных с войной.
По данным полиции, если говорить о зарегистрированных случаях угроз и нападений на граждан Украины в Эстонии, то с момента начала войны произошло несколько десятков инцидентов, сопровождавшихся словесными оскорблениями. Несколько случаев были связаны с употреблением алкоголя, что закончилось конфликтом на национальной почве.
Единичные примеры проявления агрессии случились из-за того, что кто-то из жителей Эстонии носил украинскую символику. Например, увидев флаг Украины на автомобиле, к нему подошел нетрезвый мужчина и разбил стекло.
Что касается случаев вандализма по отношению к украинскому флагу, то это тоже единичные инциденты. Больше всего зарегистрированных в полиции случаев – 967 – это демонстрация символики агрессора (георгиевские ленточки и буквы Z) c четким поддерживающим агрессора контекстом.
Инцидент на пляже Пирита
Один из наиболее громких конфликтов между украинцами и русскими стал случай летом на пляже Пирита. Стычка между местным русским мужчиной и украинскими девушками произошла в июле. На видео, выставленном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь при этом нецензурно. По словам пострадавших, суть конфликта заключалась в том, что от них требовали говорить „нормально“, то есть по-русски.
Сам мужчина в разговоре с RusDelfi объяснил свои грубые слова тем, что женщины сами его спровоцировали, оскорбив его родной язык. После этого полиция возбудила дело по статье о нарушении общественного порядка. Закончилась история тем, что у мужчины аннулировали долгосрочный вид на жительство. Подробнее об инциденте пожно прочитать здесь.
Депортации
За последнее время в СМИ сообщалось ряде случаев депортации российских граждан, которые „действовали как кремлевские провокаторы“ - Рамиля Усманова, Сергея Непримерова и Андрея Сущева.
Подробной информации об этих инцидентах в публичном пространстве нет, поэтому связать их с поддержкой войны в Украине можно только косвенно, что вытекает из пресс-сообщений КаПо.
„Департамент полиции и погранохраны неоднократно публично разъяснял, что использование принципов демократического правового государства, действующих в Эстонской Республике, для поддержки раскольнической политики Российской Федерации представляет собой явную угрозу безопасности. Мы много раз призывали проживающих в Эстонии людей воздерживаться от участия в таких действиях“, — говорится в сообщении КаПо о депортации Сергея Непримерова.
Кроме того, из страны был выслан Алексей Есаков, один из организаторов „Бессмертного полка“ в Эстонии, член правления НКО „Российские соотечественники Европы“. А у Максима Ревы, одного из организаторов „Бронзовой ночи“, был аннулирован вид на жительство.
„В текущей ситуации полиция рассматривает правовые основания для пребывания в стране иностранцев, которые пропагандируют войну и используют символы для оправдания российской агрессии, - заявил руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару в комментарии для rus.err.ee. - Если поведение человека может поставить под угрозу общественный порядок и безопасность страны, PPA имеет право признать основания для пребывания иностранцев в стране недействительными и депортировать их из страны“.
Общая статистика
Всего же полиция отреагировала на 3000 случаев, так или иначе связанных с войной в Украине. Чтобы было понятнее, что означает данная цифра, ситуацию специально для RusDelfi прокомментировал руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм:
„Если смотреть на обеспечение общественного порядка в целом, то существенных изменений нет – количество дел, связанных с войной в Украине, остается низким и составляет минимальную часть всех зарегистрированных дел. С февраля этого года зарегистрировано около 3000 связанных с войной происшествий, что составляет 1% от всех случаев.
В основном, мы говорим о ношении символики агрессора, взаимных оскорблениях и насилии (причем сторонами такого конфликта выступают, например Украина-Украина, Украина-Россия). Сюда же относится срыв флагов, осквернение памятников и так далее. Из этих 3000 случаев только несколько десятков были направлены против граждан Украины, и в основном в таком случае мы имеем дело со словесными оскорблениями. Несколько инцидентов также связаны с употреблением алкоголя, что закончилось конфликтом на национальном уровне. Осквернение флага Украины – это единичные случаи“.