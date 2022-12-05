Помогите котикам! Кризис ударил по таллиннскому кошачьему приюту: „подорожало все, что возможно“
Кризис не обошел стороной кошачьи приюты. Руководительница приюта MTÜ Kassi elu вновь обращается за помощью к читателям: счета доходят до 3000 евро, а люди все чаще отдают животных.
„За последнее время увеличилось количество сообщений и звонков с просьбой: „Заберите моего кота“, так как люди не справляются с содержанием своего животного“, - рассказывает одна из руководительниц приюта MTÜ Kassi elu Алена Мейер. Весной RusDelfi уже писал о них в материале „Мужчина облил место кормления котов соляркой“. Таллиннский приют утопает в счетах — помогите животным!“ Сейчас хвостатые друзья вновь нуждаются в Вашей помощи.
„Лекарства стали стоить дороже. Наполнитель для лотков стоил раньше 3.50€, а сейчас со скидкой 8€“, - перечисляет Алена. - Сухие корма подорожали, хотя и заказываем со скидкой. Мокрый корм подорожал с 0.39€ до 0.79€. К сожалению, подорожало все, что возможно, и только помощь неравнодушных спасает“.
С приходом холодов счет пока что увеличился на 90 евро, но приют предупредили, что с января сумма возрастет. „Мы готовимся к худшему и просим очень о помощи“, - повторяет женщина.
Сейчас у приюта, рассказывает она, трудный период. Счета за ветеринарные услуги составляют уже 2490.68€, при том, что не все они еще выставлены и новые коты еще не прошли нужные процедуры (чипирование, стерилизация/кастрация, общие анализы, глистогонный препарат, вакцинация). Работники приюта предполагают, что в конечном итоге общие расходы вырастут до 4000-5000€.
Недавно количество котов и кошек в приюте достигло 60-ти. К этому числу неожиданно прибавилось еще две самки и пять котят. Четверо оставшихся котов - всего в помете их 9 - на очереди к поимке.
„У женщины, которая сообщила о местонахождении котов, на дачном участке нет воды, электричества и отопления, поэтому поилка, которую она ставила, к утру уже замерзала. Нам нужно было принимать быстрые меры, - рассказывает RusDelfi владелица приюта. - Несмотря на то, что у нас количество котов за последние пару месяцев увеличилось до 60 и комната для карантина сейчас набита битком, мы приняли решение, что не можем оставить котиков замерзать. Остальных также необходимо выловить, иначе „колония“ будет размножаться“.
Так называемые кошачьи колонии - это основные места отлова кошек, объясняет Алена Мейер. История может начаться с кота, который живет на улице, где его кормят. Если у него поблизости есть место, где он может спрятаться и спокойно поспать, то, скорее всего, он приведет бездомную кошку. Формирование кошачьей колонии определяют наличие пищи и свободный доступ к ней. Чем больше еды в свободном доступе, тем больше кошек. У членов „колонии“ обычно появляется потомство.
За последние полгода приют спас две „колонии“. „Если мы взялись за колонии, то доводим дело до конца - это наш приоритет“, - рассказывает владелица приюта.
На днях к волонтерам поступила 8-месячная кошка, так называемая жертва „подарка для детей“. Прежний хозяин, по словам Алены, решил избавиться от животного по причине того, что его дочки, которым он брал котенка, не следят за кошкой, а у него самого нет времени. „Животное могло оказаться на улице, так как мужчина считает, что кошки прекрасно могут там выжить, а ему некогда заниматься“, - рассказывает женщина.
Приют призывает родителей и людей не относится к животным как к игрушке и ответственно подходить к решению завести домашнего питомца.
„У нас есть рождественская мечта, чтобы кто-то из наших друзей встретил Новый год дома, - говорит руководительница приюта. - Мы понимаем, что людям страшно брать домашнее животное в разгар кризиса, но кот не требует ежедневных больших затрат. Мы были бы рады домам по передержке, чтобы социализировать наших котиков. Со своей стороны мы будем помогать всем необходимым“.
Помочь приюту можно, переведя деньги на следующие счета:
MTÜ Kassi Elu
Swed: EE312200221076093956
SEB: EE181010220290352228
Пояснение: annetus
Или позвонив по телефону:
9001888 (5 евро)
Если вы хотите прийти в гости к котам, приют просит привезти 1-2 мешка наполнителя. Его можно купить в строительных магазинах „Pellet 6mm“.