Помогите котикам! Кризис ударил по таллиннскому кошачьему приюту: „подорожало все, что возможно“

„За последнее время увеличилось количество сообщений и звонков с просьбой: „Заберите моего кота“, так как люди не справляются с содержанием своего животного“, - рассказывает одна из руководительниц приюта MTÜ Kassi elu Алена Мейер. Весной RusDelfi уже писал о них в материале „Мужчина облил место кормления котов соляркой“. Таллиннский приют утопает в счетах — помогите животным!“ Сейчас хвостатые друзья вновь нуждаются в Вашей помощи.



„Лекарства стали стоить дороже. Наполнитель для лотков стоил раньше 3.50€, а сейчас со скидкой 8€“, - перечисляет Алена. - Сухие корма подорожали, хотя и заказываем со скидкой. Мокрый корм подорожал с 0.39€ до 0.79€. К сожалению, подорожало все, что возможно, и только помощь неравнодушных спасает“.

С приходом холодов счет пока что увеличился на 90 евро, но приют предупредили, что с января сумма возрастет. „Мы готовимся к худшему и просим очень о помощи“, - повторяет женщина.

Сейчас у приюта, рассказывает она, трудный период. Счета за ветеринарные услуги составляют уже 2490.68€, при том, что не все они еще выставлены и новые коты еще не прошли нужные процедуры (чипирование, стерилизация/кастрация, общие анализы, глистогонный препарат, вакцинация). Работники приюта предполагают, что в конечном итоге общие расходы вырастут до 4000-5000€.

Недавно количество котов и кошек в приюте достигло 60-ти. К этому числу неожиданно прибавилось еще две самки и пять котят. Четверо оставшихся котов - всего в помете их 9 - на очереди к поимке.